Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай улетает от России на американских крыльях
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Ксению Собчак освистали на митинге в Петербурге
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Томь
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия3
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Кубань
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Оренбург
Футбол. Сборные
17:00
Мальта
Эстония
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Сибирь
Футбол. Сборные
11.11
Испания5
Коста-Рика0
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости
Бетербиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
10:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Шинником»

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» обыграли ярославский «Шинник» в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Владивостоке, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На гол Никиты Безлихотнова (18-я минута) у ярославцев дальневосточная команда ответила точными ударами Оливера Празновски (62), Ивана Хлебородова (86) и Ишхана Гелояна (88).

«Луч-Энергия» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Шинник» с 34 баллами занимает шестую позицию.

Луч-Энергия 3:1
Первый тайм: 0:1
Шинник
12.11.2017, 08:00 Зрители: 1020 основной раунд: 23-й тур Динамо
Главные тренеры
Жолт Хорняк Александр Побегалов
Голы
62′ Оливер Празновски 21
86′ Иван Хлебородов 95
88′ Ишхан Гелоян 7
99 Никита Безлихотнов 18′
Составы
Егор Шамов 50
Максим Насадюк 3
Кирилл Марущак 18
Оливер Празновски 21
Ишхан Гелоян 7
Сергей Пономаренко 12
Руслан Гордиенко 9
76′ Дмитрий Тихий 6
Иван Хлебородов 95
46′ Александр Носов 10
Артем Макарчук 73
63′ Дмитрий Маляка 15
Андрей Мязин 87
46′ Егор Холодилов 25
Амир Бажев 29
22 Станислав Антипин
2 Денис Магадиев
23 Евгений Ятченко
78 Дмитрий Чистяков 83′
11 Сергей Нарылков
17 Артем Щадин
7 Эдуард Булия
15 Дмитрий Самойлов 79′
6 Сослан Кагермазов
70 Сергей Крамаренко 74′
14 Марат Шайморданов
90 Андрей Лях 69′
13 Никита Дроздов
99 Никита Безлихотнов 64′
10 Максим Лаук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шинник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости
Бетербиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF
Российские фигуристы взяли половину золота этапа ГП в Осаке
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»
Надаль против Федерера. Финальный эпизод
Сборная Испании перед матчем с Россией разгромила Коста-Рику
«Несостоявшийся бенефис Акинфеева». Обзор аргентинских СМИ
Спорт-Экспресс
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь