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«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Шинником»
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Владивостоке, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На гол Никиты Безлихотнова (18-я минута) у ярославцев дальневосточная команда ответила точными ударами Оливера Празновски (62), Ивана Хлебородова (86) и Ишхана Гелояна (88).
«Луч-Энергия» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Шинник» с 34 баллами занимает шестую позицию.
|Луч-Энергия
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3:1
Первый тайм: 0:1
|Шинник
|Жолт Хорняк
|Александр Побегалов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)