Аленичев и Титов ждут в гости Талалаева, Тихнову приходится догонять

ВЫЙДЕТ ЛИ «ЕНИСЕЙ» ИЗ ПИКЕ?

Игра в Красноярске — принципиальная во всех отношениях. Особенно после того, как в первом круге оборона «Енисея» была уничтожена в Тамбове, и красноярцы вернулись домой с пятью пробоинами. Тогда наставник победителей Андрей Талалаев признался, что просил команду не сбавлять обороты. У тренера была личная мотивация, потому что он не забыл, как в свое время Дмитрий Аленичев еще в роли главного тренера «Спартака» разгромил возглавляемую Талалаевым «Волгу» со счетом 7:0.

В ответ Егор Титов, работавший с Аленичевым как в «Спартаке», так и в «Енисее», в интервью «СЭ» подчеркнул:

— Если бы Андрей победил со счетом 7:0, были бы в расчете. Мы себя нормально чувствуем, произошел несчастный случай. Идем дальше. Встреч много, не стал бы заострять внимание на отдельно взятой игре. До берега плыть и плыть, у кого весла крепче, тот финиширует первым. А Талалаеву — огромный привет (смеется). Поквитаемся во втором круге, теплый прием ему обеспечен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbW0ZQnAdjw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Игра #ЕнисейТамбов уже завтра. Кадры с предматчевой тренировки.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ФК «Енисей» (@fcenisey) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-11T13:25:01+00:00">Nov 11, 2017 at 5:25am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что ж, «Тамбов» едет в Красноярск во всеоружии — на эмоциональном подъеме после волевой победы над «Балтикой» и с отбывшим дисквалификацию Ильей Гультяевым, еще в прошлом сезоне защищавшим цвета «Енисея». Хозяевам же нужно не просто взять реванш: куда важнее просто добиться победы и преодолеть спад, начавшийся с кубковой игры во Владивостоке. Получится ли?

ТИХОНОВ ПРОТИВ СВОЕЙ БЫВШЕЙ КОМАНДЫ

Для «Тамбова» в этом сезоне нет соперника, страшнее «Авангарда», который выиграл у команды Андрея Талалаева оба матча первенства и кубковый поединок. Для «Крыльев Советов» и Андрея Тихонова столь же неудобными оппонентами становятся «Томь» и ее наставник Валерий Петраков. Самарцы дважды встречались с сибиряками в том момент, когда соперник переживал кризисный период, однако победа оба раза досталась Томску. Полученный в среду удар особенно чувствителен, ведь «Крылья» лишились второго места и сейчас не имеют права на ошибку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbRoAJrHx08/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Готовимся к ближайшему домашнему матчу с @fckhimki. Сегодня провели тренировку на базе,с завтрашнего дня будем готовиться к игре на "Металлурге". Поединок - уже в воскресенье. #КрыльяСоветов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ПФК "Крылья Советов" (@fckssamara) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T13:00:31+00:00">Nov 9, 2017 at 5:00am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Избегут ли ее волжане в воскресенье? По логике, они очевидный фаворит даже в отсутствие удаленного в среду Дениса Ткачука. В первом круге Тихонов свою бывшую команду уверенно переиграл. Впрочем, это случилось еще до перемен в штабе «Химок», которые сумели выправить положение после прихода Александра Ирхина. Конечно, запоминается последнее, а это был домашний проигрыш «Олимпийцу», однако до среды подмосковная команда не знала поражений на протяжении шести туров (+4=2), успев одолеть на этом отрезке «Спартак-2» и «Балтику», так что расклад перед матчем на «Металлурге» уже не кажется столь однозначным.

ОБРЕЧЕНЫ ЛИ КРАСНО-БЕЛЫЕ В КАЛИНИНГРАДЕ?

Отбывший трехматчевую дисквалификацию Валерий Чуперка вернулся на поле и отметил данное событие голом, однако «Балтике» это не помогло, и команда Игоря Черевченко, пропустив решающий мяч в компенсированное время, потерпело в Тамбове пятое кряду выездное поражение. Если вспомнить не менее досадный домашний проигрыш калининградцев «Оренбургу», становится совсем грустно. И еще приходится констатировать: предстоящий поединок со «Спартаком-2» приобретает для не сумевших надолго задержаться в первой четверке балтийцев исключительное значение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.10983981693364% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbSO5wdD98p/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">НАСТОЯЩИЙ БОЛЕЛЬЩИК На игре в Тамбове «Балтика» не осталась без поддержки! Несмотря на почти две тысячи километров, разделяющих города, и холодную погоду, за команду на трибунах тамбовского стадиона яростно болел один калининградский болельщик. Нам удалось выяснить имя героя – это Эдуард Худаев. Руководство ФК «Балтика» приняло решение наградить преданного фана клубной атрибутикой. Просим позвонить Эдуарда в пресс-службу клуба (тел. 21-65-01).</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ФК "Балтика" (@fcbaltika) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T18:40:26+00:00">Nov 9, 2017 at 10:40am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые, кстати, потерпели три поражения подряд, и будут из кожи вон лезть, чтобы прервать неудачную серию. Козыри москвичей — это умение показывать свой лучший футбол и добиваться результата в гостевых матчах, однако игры сборных — всегда удар по перспективам команды, которая сейчас лишилась группы игроков во главе со своим лучшим бомбардиром Фэшном Сакалой. Дмитрий Гунько даже выразил опасения, что к очередному туру в его распоряжении останется всего 11 полевых игроков. Новой потерей стал получивший четвертое предупреждение Артем Мамин.

ОРЕНБУРГ НЕ ОСТУПИТСЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ?

Когда Владимир Федотов только возглавил «Оренбург», перед одним из фаворитов сезона стояла задача-минимум — подняться из середины таблицы в первую четверку. Решить ее удалось довольно оперативно, после чего на повестку дня вышла уже погоня за двумя лидерами и, соответственно, возможностью получить прямую путевку в премьер-лигу. Вторая промежуточная цель была достигнута в среду, когда со второй строчки были свергнуты «Крылья Советов», а отставание от лидирующего «Енисея» сократилось до пяти очков.

Что сейчас для оренбуржцев самое важное? Ни в коем случае не расслабляться и не сбавлять темп. Тем более, в этом туре вполне реально еще на шаг приблизиться к команде Дмитрия Аленичева. Если, конечно, та снова оступится. Однако важнее не споткнуться самим. А так как голы Андрея Панюкова вновь опустившемуся в зону вылета «Зениту-2» в последних турах не помогают, и команда Анатолия Давыдова не побеждает целый месяц (=2−3), «Оренбург» едет в Северную столицу в роли записного фаворита. Удастся ли оправдать этот статус и выиграть у младших сине-бело-голубых в четвертом по счету поединке при отсутствии потерь в трех предыдущих?

СЮРПЛЯС В ГРУППЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

В последних турах выступление тех, кто преследует лидирующую четверку, напоминает сюрпляс. Правда, в велоспорте этот тактический прием используется для последующего молниеносного рывка на спринтерской дистанции, тогда как питерское «Динамо», «Шинник» и «Волгарь» в таблице словно застыли на месте. За два предыдущих тура это трио с интервалом в несколько дней сделало по две ничьих. Выиграет ли кто-то в воскресенье?

Далеко не факт, ведь ярославцев ждет перелет на Дальний Восток, где несколько дней назад «Луч-Энергия» подавал сигнал бедствия и после нашумевшей акции протеста привлек внимание врио губернатора Приморского края. На встрече с командой тот сообщил о появлении у клуба нового спонсора в лице крупной угольной компании и не исключил возможную смену названия. Плюс, «Луч» получил нового исполнительного директора в лице Евгения Стрижиченко. После этого команда сыграла вничью с крепким «Волгарем» и готова дать бой «Шиннику», который к тому же временно остался без своего лидера Эльдара Низамутдинова.

2.5 часа в воздухе и мы прилетели в Краснодар на матч #КубаньДинамоСПб.

Здесь тепло, 10 градусов. А в 15 часов у нас уже тренировка на стадионе Кубань pic.twitter.com/FkKkPyqLVJ — ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) 11 ноября 2017 г.