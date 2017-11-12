Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы.
Аленичев и Титов ждут в гости Талалаева, Тихнову приходится догонять
«СЭ» представляет пять главных интриг 23-го тура первенства ФНЛ.
«СЭ» представляет пять главных интриг 23-го тура первенства ФНЛ.
ВЫЙДЕТ ЛИ «ЕНИСЕЙ» ИЗ ПИКЕ?
Игра в Красноярске — принципиальная во всех отношениях. Особенно после того, как в первом круге оборона «Енисея» была уничтожена в Тамбове, и красноярцы вернулись домой с пятью пробоинами. Тогда наставник победителей Андрей Талалаев признался, что просил команду не сбавлять обороты. У тренера была личная мотивация, потому что он не забыл, как в свое время Дмитрий Аленичев еще в роли главного тренера «Спартака» разгромил возглавляемую Талалаевым «Волгу» со счетом 7:0.
В ответ Егор Титов, работавший с Аленичевым как в «Спартаке», так и в «Енисее», в интервью «СЭ» подчеркнул:
— Если бы Андрей победил со счетом 7:0, были бы в расчете. Мы себя нормально чувствуем, произошел несчастный случай. Идем дальше. Встреч много, не стал бы заострять внимание на отдельно взятой игре. До берега плыть и плыть, у кого весла крепче, тот финиширует первым. А Талалаеву — огромный привет (смеется). Поквитаемся во втором круге, теплый прием ему обеспечен.
Что ж, «Тамбов» едет в Красноярск во всеоружии — на эмоциональном подъеме после волевой победы над «Балтикой» и с отбывшим дисквалификацию Ильей Гультяевым, еще в прошлом сезоне защищавшим цвета «Енисея». Хозяевам же нужно не просто взять реванш: куда важнее просто добиться победы и преодолеть спад, начавшийся с кубковой игры во Владивостоке. Получится ли?
ТИХОНОВ ПРОТИВ СВОЕЙ БЫВШЕЙ КОМАНДЫ
Для «Тамбова» в этом сезоне нет соперника, страшнее «Авангарда», который выиграл у команды Андрея Талалаева оба матча первенства и кубковый поединок. Для «Крыльев Советов» и Андрея Тихонова столь же неудобными оппонентами становятся «Томь» и ее наставник Валерий Петраков. Самарцы дважды встречались с сибиряками в том момент, когда соперник переживал кризисный период, однако победа оба раза досталась Томску. Полученный в среду удар особенно чувствителен, ведь «Крылья» лишились второго места и сейчас не имеют права на ошибку.
Избегут ли ее волжане в воскресенье? По логике, они очевидный фаворит даже в отсутствие удаленного в среду Дениса Ткачука. В первом круге Тихонов свою бывшую команду уверенно переиграл. Впрочем, это случилось еще до перемен в штабе «Химок», которые сумели выправить положение после прихода Александра Ирхина. Конечно, запоминается последнее, а это был домашний проигрыш «Олимпийцу», однако до среды подмосковная команда не знала поражений на протяжении шести туров (+4=2), успев одолеть на этом отрезке «Спартак-2» и «Балтику», так что расклад перед матчем на «Металлурге» уже не кажется столь однозначным.
ОБРЕЧЕНЫ ЛИ
Отбывший трехматчевую дисквалификацию Валерий Чуперка вернулся на поле и отметил данное событие голом, однако «Балтике» это не помогло, и команда Игоря Черевченко, пропустив решающий мяч в компенсированное время, потерпело в Тамбове пятое кряду выездное поражение. Если вспомнить не менее досадный домашний проигрыш калининградцев «Оренбургу», становится совсем грустно. И еще приходится констатировать: предстоящий поединок со «Спартаком-2» приобретает для не сумевших надолго задержаться в первой четверке балтийцев исключительное значение.
ОРЕНБУРГ НЕ ОСТУПИТСЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ?
Когда Владимир Федотов только возглавил «Оренбург», перед одним из фаворитов сезона стояла
Что сейчас для оренбуржцев самое важное? Ни в коем случае не расслабляться и не сбавлять темп. Тем более, в этом туре вполне реально еще на шаг приблизиться к команде Дмитрия Аленичева. Если, конечно, та снова оступится. Однако важнее не споткнуться самим. А так как голы Андрея Панюкова вновь опустившемуся в зону вылета «Зениту-2» в последних турах не помогают, и команда Анатолия Давыдова не побеждает целый месяц (=2−3), «Оренбург» едет в Северную столицу в роли записного фаворита. Удастся ли оправдать этот статус и выиграть у младших
СЮРПЛЯС В ГРУППЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В последних турах выступление тех, кто преследует лидирующую четверку, напоминает сюрпляс. Правда, в велоспорте этот тактический прием используется для последующего молниеносного рывка на спринтерской дистанции, тогда как питерское «Динамо», «Шинник» и «Волгарь» в таблице словно застыли на месте. За два предыдущих тура это трио с интервалом в несколько дней сделало по две ничьих. Выиграет ли
Далеко не факт, ведь ярославцев ждет перелет на Дальний Восток, где несколько дней назад «Луч-Энергия» подавал сигнал бедствия и после нашумевшей акции протеста привлек внимание врио губернатора Приморского края. На встрече с командой тот сообщил о появлении у клуба нового спонсора в лице крупной угольной компании и не исключил возможную смену названия. Плюс, «Луч» получил нового исполнительного директора в лице Евгения Стрижиченко. После этого команда сыграла вничью с крепким «Волгарем» и готова дать бой «Шиннику», который к тому же временно остался без своего лидера Эльдара Низамутдинова.
Астраханцы, в свою очередь, едут в гости к «Олимпийцу», получившему глоток свежего воздуха в виде победы в Химках. Естественно, ни о какой легкой прогулке для «Волгаря» говорить не приходится. Это же касается и «Динамо», лишившееся дисквалифицированного Евгения Песегова. Команда Александра Точилина не может победить на протяжении уже девяти туров (=5−4), тогда как ее соперник «Кубань», напротив, показывает осенью достойные результаты. Сюда можно прибавить фактор своего поля и вспомнить игру первого круга, когда краснодарцы упустили победу в