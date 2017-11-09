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12:56 (мск), источник: Onedivision.ru

Футболисты «Сибири» не получают зарплату

Оказывается, в клубе из Новосибирска назревают серьезные финансовые проблемы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает собственный источник OneDivision.Ru, достаточно большой группе игроков футбольного клуба «Сибирь» не платят зарплату сроком более трех месяцев. Кроме того, у клуба есть задолженность перед футболистами по премиальным еще с прошлого сезона.

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Таким образом, за неделю это уже третий случай появления информации о долгах в командах. Напомним, что в субботу футболисты «Луч-Энергии» задержали домашний матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут, выразив этим протест против уклонения руководства клуба от выплаты задолженностей, а в 22-ом туре подобным образом поступила «Томь» в матче с «Крыльями Советов».

На данный момент сдвигов в решении проблемы «Сибири» нет. Руководство клуба отмалчивается, не предоставляя никакой информации о сроках погашения задолженностей.

В целом, подобные ситуации являются распространенной вещью для ФНЛ. Но хочется верить, что в ближайшее время все наладится, и проблемы исчезнут. Вряд ли у кого-то есть желание, чтобы очередные команды исчезали с футбольной карты России.

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