Футболисты «Сибири» не получают зарплату

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает собственный источник OneDivision.Ru, достаточно большой группе игроков футбольного клуба «Сибирь» не платят зарплату сроком более трех месяцев. Кроме того, у клуба есть задолженность перед футболистами по премиальным еще с прошлого сезона.

Таким образом, за неделю это уже третий случай появления информации о долгах в командах. Напомним, что в субботу футболисты «Луч-Энергии» задержали домашний матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут, выразив этим протест против уклонения руководства клуба от выплаты задолженностей, а в 22-ом туре подобным образом поступила «Томь» в матче с «Крыльями Советов».

На данный момент сдвигов в решении проблемы «Сибири» нет. Руководство клуба отмалчивается, не предоставляя никакой информации о сроках погашения задолженностей.