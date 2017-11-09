Футбольный «Енисей» проиграл и остался лидером

Красноярский футбольный «Енисей» накануне провел очередной матч в первенстве Футбольной национальной лиги. В Оренбурге наши парни встречались с одноименным клубом. Ровный первый тайм и как следствие 0:0 на табло. Во второй половине «Енисей» выглядел лучше, отлично вошел в игру капитан команды Александр Харитонов, имевший несколько моментов. Однако, как часто бывает, именно хозяева открыли счет. В этот день красноярцам не везло, плюс на высоте был вратарь «Оренбурга» как минимум трижды спасший свою команду от стопроцентного гола.

В итоге матч так и закончился минимальной победой хозяев, которые благодаря ей поднялись на вторую строчку в таблице ФНЛ. «Енисей» же уступив, но показав отличную игру, остается на первом месте. Еще одни преследователи красноярцев — самарские «Крылья Советов» уступили в гостях «Томи».

«Когда проигрываешь, настроение не очень хорошее. В первом тайме, считаю, обе команды осторожничали, из-за чего футбол для зрителей был скучноватый. Второй получился совершенно другим по содержанию игры. Мы первыми имели голевой момент, но не воспользовались. Футбольный закон “Не забиваешь ты — забивают тебе” никто не отменял. Мы готовились к игре и знали, что “Оренбург” больше половины мячей забивает со стандартов, так произошло и сегодня. После пропущенного мяча владели преимуществом, имели шансы отыграться, но подвела реализация. В целом, считаю, более закономерной была бы ничья», — заявил после игры главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.