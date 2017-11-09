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08:43 (мск), источник: АиФ Владивосток

Назначен новый руководитель приморского ФК «Луч»

Им стал спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко.

Кадровые перестановки в Приморье коснулись и футбольного клуба «Луч-Энергия». С 8 ноября по решению врио губернатора края на должность руководителя приморского клуба назначен спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко.

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