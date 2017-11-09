Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Назначен новый руководитель приморского ФК «Луч»
Им стал спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко.
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Им стал спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко.
Кадровые перестановки в Приморье коснулись и футбольного клуба «Луч-Энергия». С 8 ноября по решению врио губернатора края на должность руководителя приморского клуба назначен спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко.