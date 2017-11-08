Аленичев буксует, Тихонов — уже третий

«ЛУЧ» БУДЕТ СВЕТИТЬ

Игроки «Луча» в знак протеста против политики руководства клуба не стали задерживать начало матча с «Волгарем» (0:0) на 15 минут, как это было в предыдущем туре с «Химками». После той встречи, напомним, ряд футболистов заявили, что зарплату им не платят уже четыре месяца, на базе не кормят и даже чай приходится покупать на свои деньги.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 22, 8.11.2017, 12:00 Луч-Энергия 0 Волгарь 0

Перед поединком с астраханцами состоялась встреча футболистов с Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, на котором было объявлено что у клуба появится новый спонсор, а финансовая ситуация постепенно нормализуется. Кроме того, исполнительный директор «Луча» Александр Голубчиков, который, по словам футболистов, старался не выходить с ними на связь, отправлен в отставку.

— Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор, так как не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали, — признался на пресс-конференции наставник «Луча» Жолт Хорняк. — Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbPKKcDn2Ha/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уступаем на выезде "Томи" с таким же счётом,что и в первом круге дома - 1:0. Во второй игре подряд на выезде,в отличие от матча в Курске,теряем очки. Идём дальше. Впереди - домашний поединок против "Химок". #КрыльяСоветов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ПФК "Крылья Советов" (@fckssamara) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T14:01:18+00:00">Nov 8, 2017 at 6:01am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ОСЕЧКА ТИХОНОВА

«Крылья» проиграли в Томске (0:1). Причем в первом круге самарцы с таким же счетом дома уступили сибирякам. После трех побед кряду (с учетом Кубка) команда Тихонова вновь оступилась в поединке с аутсайдером турнира.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 22, 8.11.2017, 14:30 Томь 1 Крылья Советов 0

Игра получилась открытой, обоюдоострой. У гостей впереди, как и ожидалось, солировал ветеран Корниленко, не выцеливший в ближний угол ударом головой, а разгонял атаки Ткачук. «Томь» же в лице молодого Соболева отличилась после подачи со штрафного. Перед перерывом 20-летний форвард мог вообще отправить волжан в нокаут — гостей выручил Конюхов.

А почти сразу после перерыва «Крылья» остались в меньшинстве. За грубую игру против все того же Соболева вторую желтую карточку получил Ткачук. Атака у подопечных Тихонова совсем разладилась, если не считать одного опасного момента у Алиева.

— Как и домашний матч, проиграли «Томи» после «стандарта». Даже когда остались в меньшинстве, были на голову сильнее соперника. Контролировали ход встречи вдесятером. Понимаем, что у нас невысокая команда, а стандарты в исполнении «Томи» — это всегда грозное оружие. Ребята старались, даже один раз мяч попал в руку сопернику после станадарта, но… Видимо, не наш день, — сказал Тихонов.

После победы «Оренбурга» над «Енисеем» «Крылья» опустились на третье место. «Томь» покинула зону вылета.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbPXaadgvLe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Терпим третье поражение в сезоне... #ОренбургЕнисей 1:0</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ФК «Енисей» (@fcenisey) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T15:57:05+00:00">Nov 8, 2017 at 7:57am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

АЛЕНИЧЕВ ПРОИГРАЛ В ОРЕНБУРГЕ

«Оренбург» дал настоящий бой лидеру турнира и выиграл его. Обе команды показали содержательный футбол, достойный премьер-лиги, с упором на атаку, однако только во втором тайме. Харитонов мог зажечь свою фамилию на табло сразу после перерыва, едва не попав головой в ближний угол, а лучший бомбардир турнира Козлов в ближнем бою не переиграл кипера хозяев, вновь не пополнив свой лицевой счет. Дальше уже пришлось попотеть Филиппову, хотя и он был бессилен после классного выстрела Поповича — одного из лучших легионеров лиги — в перекладину! Гол же пришел со стандарта — Бегич оказался расторопнее всех после подачи углового.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 22, 8.11.2017, 17:00 Оренбург 1 Енисей 0

В концовке подопечные Аленичева могли свести встречу к ничьей, однако дважды в течение минуты совершил потрясающие сэйвы Фролов.

«Оренбург» — уже второй. Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Енисея», Красноярск не побеждает третью встречу кряду.

— В первом тайме обе команды осторожничали, — констатировал на пресс-конференции Дмитрий Аленичев. — А вот после перерыва все поменялось. Мы первые создали голевой момент, но, к сожалению, им не воспользовались. А дальше уже сработал футбольный закон. Знали, что «Оренбург» больше половины своих голов забивает со «стандартов». Так и случилось… Однако потом мы владели подавляющим преимуществом — подвела реализация. Ничья стала бы более закономерным результатом.

— Равный поединок достойных соперников, — заявил Владимир Федотов. — Здорово сыграл у нас вратарь. Обидно, что в контратаках не смогли забить второй гол. Поздравляю команду с хорошей самоотдачей и результатом. Нужно гордиться этими ребятами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.693359375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbPrN74D5G6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">МАТЧ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «Балтика» потерпела поражение от конкурента Игра в Тамбове получилась зрелищной – с обилием голевых моментов, ударов по воротам и угловых. К настоящим шедеврам надо отнести два первых гола. Сначала отличился Валерий Чуперка, точным ударом завершив многоходовую комбинацию «Балтики» в стиле каталонской «Барселоны». А хозяева отыгрались после потрясающего удара «через себя» в исполнении Андрея Часовских. Во втором тайме балтийцы упустили три 100-процентных голевых момента, за что поплатились в добавленное время. На 96-й (!) минуте после розыгрыша штрафного экс-игрок «Балтики» Максим Трусевич протолкнул мяч в сетку, и наша команда потерпела третье поражение подряд. К слову, не ясно, почему арбитр компенсировал аж шесть минут? Впрочем, игроки не должны были терять концентрацию до финального свистка… Хронология матча 2 минута. Малеев оказался с глазу на глаз с вратарем, но пробил прямо в него. 6 минута. Себаи головой пробил метров с пяти – снова вратарь «Тамбова» на месте. 11 минута. Часовских бил в упор после розыгрыша углового – «Балтику» выручил Помазан. 30 минута. Классно разыгранная комбинация. Скопинцев перевел мяч Себаи, тот сбросил под удар Свежову, но Виктор пробил слабо. 47 минута. Чуперка с убойной позиции отправил мяч выше ворот. 52 минута. Гол! Блестящая многоходовка завершилась выходом «один на один» Чуперки, и Валерий спокойно закатил мяч в сетку. 58 минута. Себаи вывели «один на один», но вратарь хозяев броском в ноги нашему форварду успел ликвидировать угрозу своим воротам. 60 минута. Скопинцев с 10 метров без сопротивления умудрился пробить выше ворот. 65 минута. Часовских потрясающим ударом «через себя» сравнивает счет – 1-1. 74 минута. Касьян не смог переправить мяч в сетку, находясь в метре от ворот. 81 минута. Скопинцев вышел «один на один», но снова пробил выше ворот. 90+6 минута. После розыгрыша штрафного вышедший на замену Трусевич оказался проворнее всех на пятачке у ворот «Балтики» и отправил мяч в сетку. ФК «ТАМБОВ» (ТАМБОВ) – «БАЛТИКА» 2-1 Голы: Часовских (66), Трусевич (90+6) – Чуперка (52).</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ФК "Балтика" (@fcbaltika) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T18:50:08+00:00">Nov 8, 2017 at 10:50am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СУМАСШЕДШИЙ ГОЛ «ТАМБОВА»

Украшением тура стал матч в Тамбове, где местная команда принимала «Балтику». Два из трех голов получились просто на загляденье. Калининградцы открыли счет, разыграв комбинацию под стать своей аркой красно-оранжевой форме — со «стеночками» и забеганиями в стиле «Барселоны». Ответ хозяев можно назвать настоящим шедевром! Часовских, похоже, забил самый красивый гол не только в туре, но и во всем первенстве. 26-летний форвард с края штрафной ударом через себя послал мяч в дальний угол. Блеск!

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 22, 8.11.2017, 13:00 Тамбов 2 Балтика 1

— На самом деле, я люблю бить из таких неудобных позиций, хотя тренеры зачастую в подобных случаях просят играть в подыгрыше, — признался после матча сам Часовских.

Справедливым итогом встречи должна была стать ничья, но в уже компенсированное время тамбовчане здорово разыграли стандарт и вырвали победу. Команда Талалаева прочно закрепилась на четвертом месте.

— Не всегда счет отражает то, что происходит на поле, — вздохнул после матча Игорь Черевченко. — В первом тайме была равная игра. А вот во втором… Если такие моменты не реализовывать, то этому уже не научишь. В общем, боевой матч.