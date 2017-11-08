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23:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев буксует, Тихонов — уже третий

Поражение Аленичева в Оренбурге, осечка Тихонова в Томске и шедевральный гол в Тамбове — в обзоре 22-го тура ФНЛ.

«ЛУЧ» БУДЕТ СВЕТИТЬ

Игроки «Луча» в знак протеста против политики руководства клуба не стали задерживать начало матча с «Волгарем» (0:0) на 15 минут, как это было в предыдущем туре с «Химками». После той встречи, напомним, ряд футболистов заявили, что зарплату им не платят уже четыре месяца, на базе не кормят и даже чай приходится покупать на свои деньги.

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 22, 8.11.2017, 12:00
Луч-Энергия
0Волгарь0

Перед поединком с астраханцами состоялась встреча футболистов с Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, на котором было объявлено что у клуба появится новый спонсор, а финансовая ситуация постепенно нормализуется. Кроме того, исполнительный директор «Луча» Александр Голубчиков, который, по словам футболистов, старался не выходить с ними на связь, отправлен в отставку.

— Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор, так как не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали, — признался на пресс-конференции наставник «Луча» Жолт Хорняк. — Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости.

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ОСЕЧКА ТИХОНОВА

«Крылья» проиграли в Томске (0:1). Причем в первом круге самарцы с таким же счетом дома уступили сибирякам. После трех побед кряду (с учетом Кубка) команда Тихонова вновь оступилась в поединке с аутсайдером турнира.

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 22, 8.11.2017, 14:30
Томь
1Крылья Советов0

Игра получилась открытой, обоюдоострой. У гостей впереди, как и ожидалось, солировал ветеран Корниленко, не выцеливший в ближний угол ударом головой, а разгонял атаки Ткачук. «Томь» же в лице молодого Соболева отличилась после подачи со штрафного. Перед перерывом 20-летний форвард мог вообще отправить волжан в нокаут — гостей выручил Конюхов.

А почти сразу после перерыва «Крылья» остались в меньшинстве. За грубую игру против все того же Соболева вторую желтую карточку получил Ткачук. Атака у подопечных Тихонова совсем разладилась, если не считать одного опасного момента у Алиева.

— Как и домашний матч, проиграли «Томи» после «стандарта». Даже когда остались в меньшинстве, были на голову сильнее соперника. Контролировали ход встречи вдесятером. Понимаем, что у нас невысокая команда, а стандарты в исполнении «Томи» — это всегда грозное оружие. Ребята старались, даже один раз мяч попал в руку сопернику после станадарта, но… Видимо, не наш день, — сказал Тихонов.

После победы «Оренбурга» над «Енисеем» «Крылья» опустились на третье место. «Томь» покинула зону вылета.

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АЛЕНИЧЕВ ПРОИГРАЛ В ОРЕНБУРГЕ

«Оренбург» дал настоящий бой лидеру турнира и выиграл его. Обе команды показали содержательный футбол, достойный премьер-лиги, с упором на атаку, однако только во втором тайме. Харитонов мог зажечь свою фамилию на табло сразу после перерыва, едва не попав головой в ближний угол, а лучший бомбардир турнира Козлов в ближнем бою не переиграл кипера хозяев, вновь не пополнив свой лицевой счет. Дальше уже пришлось попотеть Филиппову, хотя и он был бессилен после классного выстрела Поповича — одного из лучших легионеров лиги — в перекладину! Гол же пришел со стандарта — Бегич оказался расторопнее всех после подачи углового.

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 22, 8.11.2017, 17:00
Оренбург
1Енисей0

В концовке подопечные Аленичева могли свести встречу к ничьей, однако дважды в течение минуты совершил потрясающие сэйвы Фролов.

«Оренбург» — уже второй. Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Енисея», Красноярск не побеждает третью встречу кряду.

— В первом тайме обе команды осторожничали, — констатировал на пресс-конференции Дмитрий Аленичев. — А вот после перерыва все поменялось. Мы первые создали голевой момент, но, к сожалению, им не воспользовались. А дальше уже сработал футбольный закон. Знали, что «Оренбург» больше половины своих голов забивает со «стандартов». Так и случилось… Однако потом мы владели подавляющим преимуществом — подвела реализация. Ничья стала бы более закономерным результатом.

— Равный поединок достойных соперников, — заявил Владимир Федотов. — Здорово сыграл у нас вратарь. Обидно, что в контратаках не смогли забить второй гол. Поздравляю команду с хорошей самоотдачей и результатом. Нужно гордиться этими ребятами.

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СУМАСШЕДШИЙ ГОЛ «ТАМБОВА»

Украшением тура стал матч в Тамбове, где местная команда принимала «Балтику». Два из трех голов получились просто на загляденье. Калининградцы открыли счет, разыграв комбинацию под стать своей аркой красно-оранжевой форме — со «стеночками» и забеганиями в стиле «Барселоны». Ответ хозяев можно назвать настоящим шедевром! Часовских, похоже, забил самый красивый гол не только в туре, но и во всем первенстве. 26-летний форвард с края штрафной ударом через себя послал мяч в дальний угол. Блеск!

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 22, 8.11.2017, 13:00
Тамбов
2Балтика1

— На самом деле, я люблю бить из таких неудобных позиций, хотя тренеры зачастую в подобных случаях просят играть в подыгрыше, — признался после матча сам Часовских.

Справедливым итогом встречи должна была стать ничья, но в уже компенсированное время тамбовчане здорово разыграли стандарт и вырвали победу. Команда Талалаева прочно закрепилась на четвертом месте.

— Не всегда счет отражает то, что происходит на поле, — вздохнул после матча Игорь Черевченко. — В первом тайме была равная игра. А вот во втором… Если такие моменты не реализовывать, то этому уже не научишь. В общем, боевой матч.

— Проанализировал игру соперника, понимали, что в концовке нам нужно будет добавлять, потому оставили на поле несколько креативных футболистов, — заявил Талалаев. — Макс Трусевич — наш кормилец, забил такой нужный гол. Наверное, скорее матч должен был закончиться вничью, но нам повезло перед финальным свистком при исполнении «стандарта».

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