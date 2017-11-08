Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Аленичев буксует, Тихонов — уже третий
Поражение Аленичева в Оренбурге, осечка Тихонова в Томске и шедевральный гол в Тамбове — в обзоре 22-го тура ФНЛ.
Поражение Аленичева в Оренбурге, осечка Тихонова в Томске и шедевральный гол в Тамбове — в обзоре 22-го тура ФНЛ.
«ЛУЧ» БУДЕТ СВЕТИТЬ
Игроки «Луча» в знак протеста против политики руководства клуба не стали задерживать начало матча с «Волгарем» (0:0) на 15 минут, как это было в предыдущем туре с «Химками». После той встречи, напомним, ряд футболистов заявили, что зарплату им не платят уже четыре месяца, на базе не кормят и даже чай приходится покупать на свои деньги.
Перед поединком с астраханцами состоялась встреча футболистов с Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, на котором было объявлено что у клуба появится новый спонсор, а финансовая ситуация постепенно нормализуется. Кроме того, исполнительный директор «Луча» Александр Голубчиков, который, по словам футболистов, старался не выходить с ними на связь, отправлен в отставку.
— Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор, так как не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали, — признался на
ОСЕЧКА ТИХОНОВА
«Крылья» проиграли в Томске (0:1). Причем в первом круге самарцы с таким же счетом дома уступили сибирякам. После трех побед кряду (с учетом Кубка) команда Тихонова вновь оступилась в поединке с аутсайдером турнира.
Игра получилась открытой, обоюдоострой. У гостей впереди, как и ожидалось, солировал ветеран Корниленко, не выцеливший в ближний угол ударом головой, а разгонял атаки Ткачук. «Томь» же в лице молодого Соболева отличилась после подачи со штрафного. Перед перерывом 20-летний форвард мог вообще отправить волжан в нокаут — гостей выручил Конюхов.
А почти сразу после перерыва «Крылья» остались в меньшинстве. За грубую игру против все того же Соболева вторую желтую карточку получил Ткачук. Атака у подопечных Тихонова совсем разладилась, если не считать одного опасного момента у Алиева.
— Как и домашний матч, проиграли «Томи» после «стандарта». Даже когда остались в меньшинстве, были на голову сильнее соперника. Контролировали ход встречи вдесятером. Понимаем, что у нас невысокая команда, а стандарты в исполнении «Томи» — это всегда грозное оружие. Ребята старались, даже один раз мяч попал в руку сопернику после станадарта, но… Видимо, не наш день, — сказал Тихонов.
После победы «Оренбурга» над «Енисеем» «Крылья» опустились на третье место. «Томь» покинула зону вылета.
АЛЕНИЧЕВ ПРОИГРАЛ В ОРЕНБУРГЕ
«Оренбург» дал настоящий бой лидеру турнира и выиграл его. Обе команды показали содержательный футбол, достойный
В концовке подопечные Аленичева могли свести встречу к ничьей, однако дважды в течение минуты совершил потрясающие сэйвы Фролов.
«Оренбург» — уже второй. Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Енисея», Красноярск не побеждает третью встречу кряду.
— В первом тайме обе команды осторожничали, — констатировал на
— Равный поединок достойных соперников, — заявил Владимир Федотов. — Здорово сыграл у нас вратарь. Обидно, что в контратаках не смогли забить второй гол. Поздравляю команду с хорошей самоотдачей и результатом. Нужно гордиться этими ребятами.
СУМАСШЕДШИЙ ГОЛ «ТАМБОВА»
Украшением тура стал матч в Тамбове, где местная команда принимала «Балтику». Два из трех голов получились просто на загляденье. Калининградцы открыли счет, разыграв комбинацию под стать своей аркой
— На самом деле, я люблю бить из таких неудобных позиций, хотя тренеры зачастую в подобных случаях просят играть в подыгрыше, — признался после матча сам Часовских.
Справедливым итогом встречи должна была стать ничья, но в уже компенсированное время тамбовчане здорово разыграли стандарт и вырвали победу. Команда Талалаева прочно закрепилась на четвертом месте.
— Не всегда счет отражает то, что происходит на поле, — вздохнул после матча Игорь Черевченко. — В первом тайме была равная игра. А вот во втором… Если такие моменты не реализовывать, то этому уже не научишь. В общем, боевой матч.
— Проанализировал игру соперника, понимали, что в концовке нам нужно будет добавлять, потому оставили на поле несколько креативных футболистов, — заявил Талалаев. — Макс Трусевич — наш кормилец, забил такой нужный гол. Наверное, скорее матч должен был закончиться вничью, но нам повезло перед финальным свистком при исполнении «стандарта».