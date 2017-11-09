Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Тюменью»
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Тюменью» в гостевом матче 22 тура ФНЛ со счетом 0:0 в среду, 8 ноября. Большая часть матча прошла с преимуществом хозяев поля.
На матч с прямым конкурентом в борьбе за выживание главный тренер «Факела» Павел Гусев не стал менять состав, который провел удачную игру против петербургского «Динамо». Уже на первых минутах матча воронежцы могли забить. Ника Чхапелия открылся за спиной у защитников, принял заброс от партнера и выскочил один на один с голкипером под углом к воротам — мощный удар в ближний угол отразил Игорь Обухов. После этого «Факел» мог заработать право на пенальти, но судья нарушений правил в борьбе Дмитрия Мичуренкова с защитником не увидел.
После стартового натиска воронежцев «Тюмень» перехватила инициативу и перевела игру на половину поля гостей. Преимущество хозяев на флангах было подавляющим — после одной из подач с правого края Андреа Чуканов переиграл защитника «Факела» в верховой борьбе и пробил в перекладину. Мяч отскочил к Никите Саламатову, который ударил в защитника. Через несколько минут последовал еще один опасный момент — удар со штрафного сотряс штангу ворот
В перерыве Павел Гусев заменил Махмаднаима Шарифи на Артура Арустамяна. На ход игры это не повлияло — «Тюмень» была активнее и несколько раз могла забить. С опасными ударами Андреа Чуканова и Андрея Павленко справился Артем Федоров, а Павел Маслов и Артур Рябокобыленко промахнулись мимо ворот. На последних минутах воронежцы тянули время, а тюменцы сбивались на примитивные забросы в штрафную площадь гостей. После небольшой потасовки арбитр решил не накалять страсти и дал финальный свисток. «Факел» свел к нулевой ничьей второй матч подряд.