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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» нанёс «Енисею» первое поражение в ФНЛ с 30 июля

«Оренбург» выиграл у «Енисея» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В середине второго тайма отличился Силвие Бегич. Беспроигрышная серия «Енисея» в турнире прервалась на отметке в 16 матчей. В предыдущий раз «Енисей» проигрывал во встрече с «Тамбовом» (0:5) 30 июля.

В другом матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» и «Факел» сыграли вничью. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 0:0.

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