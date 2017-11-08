«Зенит-2» уступил «Сибири» и не смог покинуть зону вылета

В Новосибирске подопечные Анатолия Давыдова встречались с «Сибирью». В первом круге питерцы выиграли — 2:1, но в отчётном противостоянии уступили с 1:3.

Под занавес первого тайма «Сибирь» сумела распечатать ворота гостей. Гол на счету Виталия Галыша — 1:0. В начале второй половины хозяева развили успех. На сей раз результативный удар удался Роману Беляеву — 2:0. «Зенит» усилиями Андрея Панюкова отыграл один мяч на 63-й минуте, но не сумел уйти от поражения. Более того, в компенсированное время Руслан Магаль забил третий мяч, установив окончательный результат — 3:1.