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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» уступил «Сибири» и не смог покинуть зону вылета

«Зенит-2» потерпел поражение в матче 22-го тура ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске подопечные Анатолия Давыдова встречались с «Сибирью». В первом круге питерцы выиграли — 2:1, но в отчётном противостоянии уступили с 1:3.

Под занавес первого тайма «Сибирь» сумела распечатать ворота гостей. Гол на счету Виталия Галыша — 1:0. В начале второй половины хозяева развили успех. На сей раз результативный удар удался Роману Беляеву — 2:0. «Зенит» усилиями Андрея Панюкова отыграл один мяч на 63-й минуте, но не сумел уйти от поражения. Более того, в компенсированное время Руслан Магаль забил третий мяч, установив окончательный результат — 3:1.

Питерцы, в активе которых 21 очко, остались на 16-м месте. «Сибирь» поднялась на 9-ю строчку.

Сибирь 3:1
Первый тайм: 1:0
Зенит-2
8.11.2017, 15:00 основной раунд: 22-й тур РФЦ Заря
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Анатолий Давыдов
Голы
43′ Виталий Галыш 90
49′ Роман Беляев 7
90+2′ Руслан Магаль 28
33 Андрей Панюков 63′
Составы
Николай Цыган 22
Алексей Аравин 2
Валерий Цховребов 4
Александр Макаренко 8
Михаил Мищенко 25
Евгений Чеботару 37
Виталий Галыш 90
55′ Максим Плопа 3
Антон Полюткин 20
46′ Алексей Гладышев 55
Руслан Магаль 28
46′ Максим Андреев 10
Александр Дегтярев 11
61′ Роман Беляев 7
Максим Житнев 9
71 Егор Бабурин
58 Илья Зуев
59 Сергей Бугриев
79 Даниил Пенчиков
55 Кирилл Капленко
97 Илья Камышев
33 Андрей Панюков
39 Василий Запрягаев 90′
32 Николай Прудников
37 Владислав Сиротов 87′
64 Даниил Лесовой
49 Дмитрий Плетнев 78′
78 Александр Некрасов
88 Дмитрий Богаев 88′
67 Никита Андреев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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