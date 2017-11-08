Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
«Томь» обыграла «Крылья Советов» и покинула зону вылета ФНЛ
В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги «Томь» в родных стенах встречалась с «Крыльями Советов».
В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги «Томь» в родных стенах встречалась с «Крыльями Советов».
Хозяева поля смогли добиться победы благодаря единственному голу, который в первом тайме забил нападающий Александр Соболев. В составе самарцев на 55-й минуте был удалён полузащитник Денис Ткачук.
Победа позволила томской команде покинуть зону вылета ФНЛ и подняться на 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, упустили возможность приблизиться к лидирующему «Енисею» и рискуют опуститься на третье место, если «Оренбург» в своём матче обыграет красноярскую команду.
|Томь
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Крылья Советов
|Валерий Петраков
|Андрей Тихонов
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)