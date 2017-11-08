«Томь» обыграла «Крылья Советов» и покинула зону вылета ФНЛ

Хозяева поля смогли добиться победы благодаря единственному голу, который в первом тайме забил нападающий Александр Соболев. В составе самарцев на 55-й минуте был удалён полузащитник Денис Ткачук.

Победа позволила томской команде покинуть зону вылета ФНЛ и подняться на 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, упустили возможность приблизиться к лидирующему «Енисею» и рискуют опуститься на третье место, если «Оренбург» в своём матче обыграет красноярскую команду.