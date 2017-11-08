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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Томь» обыграла «Крылья Советов» и покинула зону вылета ФНЛ

В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги «Томь» в родных стенах встречалась с «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

Хозяева поля смогли добиться победы благодаря единственному голу, который в первом тайме забил нападающий Александр Соболев. В составе самарцев на 55-й минуте был удалён полузащитник Денис Ткачук.

Победа позволила томской команде покинуть зону вылета ФНЛ и подняться на 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, упустили возможность приблизиться к лидирующему «Енисею» и рискуют опуститься на третье место, если «Оренбург» в своём матче обыграет красноярскую команду.

Томь 1:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
8.11.2017, 14:30 основной раунд: 22-й тур
Главные тренеры
Валерий Петраков Андрей Тихонов
Голы
21′ Соболев А.С.  
Составы
Мелихов А. 42
Гирдвайнис Э. 93
Иванов А.Г. 2
36′ Микуцкис Т. 5
37′ Пулич А. 6
Гвинейский Н. 98
Макурин А. 31
Померко А. 16
62′ Саная А. 10
Соболев А.С. 9
58′ Зуйков С. 23
Большунов Д.  
14 Конюхов Е.
6 Надсон Ж. 57′
3 Ятченко Д.
15 Зотов Г. 37′
10 Алиев А.
9 Чочиев А.
27 Кленкин Д.
20 Мияйлович С.
31 Ткачук Д. 37′ 53′
21 Зинков В.
8 Корниленко С.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Томь
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