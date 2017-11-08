Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В Госдуме отреагировали на возможный разрыв дипотношений Киевом
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-20
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Енисей
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия0
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Олимпиец
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Информатора WADA Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Почему врач вам не френд
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
14:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» разошелся миром с астраханским «Волгарем» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 0:0. «Луч» набрал 21 очко и поднялся на 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Волгарь» (33) идет восьмым.

В субботу «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в домашнем матче 21-го тура ФНЛ. Игра началась с 15-минутным опозданием из-за протеста игроков дальневосточного клуба в связи с невыплатой зарплаты. Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига последние полтора сезона старается помогать «Лучу-Энергии», президент РФС Виталий Мутко тоже обещал посодействовать в решении финансовых проблем владивостокского клуба.

В среду было объявлено, что Евгений Стрижиченко сменил Александра Голубчикова в должности исполнительного директора клуба. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что власти региона нашли потенциальных спонсоров для «Луча-Энергии».

Луч-Энергия 0:0
Первый тайм: 0:0
Волгарь
8.11.2017, 12:00 Зрители: 720 основной раунд: 22-й тур Динамо
Главные тренеры
Жолт Хорняк Юрий Газзаев
Составы
Егор Шамов 50
Максим Насадюк 3
Дмитрий Тихий 6
Астемир Соблиров 14
13′ Кирилл Марущак 18
Семен Фомин 4
Ишхан Гелоян 7
Сергей Пономаренко 12
55′ 63′ Антон Килин 8
Руслан Гордиенко 9
85′ Александр Носов 10
Дмитрий Маляка 15
74′ Амир Бажев 29
Андрей Мязин 87
16 Дмитрий Терновский
2 Евгений Кирисов
3 Константин Плиев
13 Игорь Калинин 43′
23 Антон Григорьев
7 Дмитрий Кабутов
8 Андрей Бочков
19 Алексей Сутормин
70 Роман Акбашев
9 Алексей Бабырь
10 Руслан Газзаев 76′
18 Олег Шалаев 81′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Волгарь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Родченков давал российским спортсменам допинг, а потом уничтожил пробы
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3
С Поветкина сняли пожизненную дисквалификацию
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Информатора WADA Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб
Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»
Олимпийская сборная России готовится покорить Германию
6 канадцев, тренер-чемпион НХЛ. Кто играет в сборной Южной Кореи
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь