«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» в матче первенства ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 0:0. «Луч» набрал 21 очко и поднялся на 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Волгарь» (33) идет восьмым.

В субботу «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в домашнем матче 21-го тура ФНЛ. Игра началась с 15-минутным опозданием из-за протеста игроков дальневосточного клуба в связи с невыплатой зарплаты. Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига последние полтора сезона старается помогать «Лучу-Энергии», президент РФС Виталий Мутко тоже обещал посодействовать в решении финансовых проблем владивостокского клуба.