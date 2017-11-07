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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Луч (с того) света. Почему дальневосточный клуб не заслуживает своих фанов

Фанаты «Луча-Энергии» — просто лучшие.

Источник: РИА "Новости"

В российском футболе есть такой клуб — «Луч-Энергия». Он уже несколько лет крайне настойчиво порывается умереть, но в последний момент его откачивают или ловят в окне за руку. Я как-то уже составлял печальную историю болезни «Луча», вот она.

Этот текст был написан в феврале нынешнего года, а уже к концу лета «Лучу» снова захотелось на тот свет. И снова захотелось так, что кажется: ну, в этот раз уж точно всё, выжить не получится. Я давно слежу за нашим футбольным подземельем и лишь пожимаю плечами: выживут ровно так, чтобы через полгода снова полезть в петлю и упереть ружьё в пол.

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Все беды «Луча» идут от ничтожного менеджмента, при котором деньги расходуются в пустоту, тренеры увольняются по смс, а игроков грозятся отчислить за то, что те требуют выплатить им долги (ничто из этого не шутка, увы). Управленцы из Владивостока последовательно и уже несколько лет доводят клуб до самоубийства. Есть лишь одна сила, которая даёт команде жить. Эта сила — болельщики «Луча».

Вчера стало известно, что после жалоб игроков на проблемы с питанием болельщики «Луча» сами взялись за дело. Они скинулись, собрались достаточным составом, приехали на базу и накормили футболистов. База клуба из Владивостока в ужасном состоянии, в столовой отключён за неиспользованием холодильник, а из продуктов нашлась только соль. В таких условиях, безусловно отвечающих требованиям профессиональной организации, болельщики готовили футболистам обед. Более того, они пообещали повторить акцию.

Это не первый пример выдающегося отношения болельщиков «Луча» к любимой команде. Ровно год назад матч с «Кубанью» во Владивостоке оказался под угрозой срыва из-за снегопада. Для клуба это грозило очередными истощающими финансовыми потерями, и фанаты сами вызвались очистить поле от снега. По факту они спасли матч для самих себя: руководству клуба плевать, что страдают игроки и болельщики, а руководству лиги плевать на то, что среди них уже несколько лет передвигается живой мертвец.

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Важно это зафиксировать: далеко не везде в России бывает так, что клуб настолько нужен хотя бы собственным болельщикам. В иных городах команды умирают, и лишь затем начинаются какие-то действия — плакаты с хэштегом #спаситеклуб и письма к губернатору, президенту и спортлото. Для людей из Владивостока каким-то непостижимым образом, вопреки всему, клуб стал образом жизни. Они отправляются на выезд в Калининград через США. Они устраивают потрясающий выезд на яхте за молодёжный состав на игру чемпионата края. Они готовят футболистам еду тогда, когда руководители мало интересуются, сытая у них команда или голодная.

Футболисты чётко чувствуют, кому именно они обязаны. Сразу после прошлогодней ситуации со снегопадом «Лучу» предстоял выезд в Воронеж. На пересадке в Москве выяснилось, что дальневосточные менеджеры не нашли денег на дальнейшую дорогу и предложили игрокам САМИМ добираться до Воронежа. Когда информация об этом появилась в Сети, коэффициент на победу «Факела» за несколько часов укатился к уровню «Барселоны» в матче с «Гранадой». Футболисты в ответ собрались, провели один из самых эмоциональных матчей в своей карьере и заставили воронежских фанатов (ещё один город с глубоко понимающей футбольной культурой) аплодировать после матча и скандировать соперникам «Молодцы!». Каждый из выходивших на поле сохранил человеческую гордость и благодарность своим фанатам — так их любовь к «Лучу» конвертируется в поддержание жизни в клубе, который без них давно должен был умереть.

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Футболисты «Луча», откладывающие прямые забастовки в том числе из уважения к болельщикам, заслуживают любви от них. Болельщики, жертвующие временем и деньгами, заслуживают взаимных чувств. Клуб, как организация и список директоров с полуопущенными веками, не заслуживает таких болельщиков.

К ним у меня только одна просьба: боритесь дальше. Всем футбольным фанатикам в основном нефутбольной страны вы показываете пример и вдохновляете своим неравнодушием. Вы показываете: правильнее любить до последнего вздоха, чем вздыхать по отправившейся на тот футбольный свет любви.

Антон Михашенок

Луч-Энергия
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