Фанаты «Луча-Энергии» накормили не получающих зарплату игроков

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в домашнем матче 21-го тура ФНЛ. Игра началась с 15-минутным опозданием из-за протеста игроков дальневосточного клуба в связи с невыплатой зарплаты. Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига последние полтора сезона старается помогать «Лучу-Энергии», президент РФС Виталий Мутко тоже обещал посодействовать в решении финансовых проблем владивостокского клуба.

«Мы собрались за один день спонтанно, купили продуктов и поехали на базу. Футболисты не знали. Когда они подъезжали на автобусе к базе, им только тогда сказали, что их ждут болельщики с едой. По их лицам было видно, что они в шоке и не ожидали такого», — рассказывает Муромская.

Около десяти болельщиков договорились с командой, что пока футболисты тренируются, им приготовят еду.

«Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела. Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньками и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны», — сказала болельщица, отметив, что база ФК «Луч-Энергия» находится в плачевном состоянии.

По ее словам, когда болельщики были на базе, там не было поваров.

«Там никто не готовит. Если я правильно помню, там работает всего одна конфорка, холодильники пусты, хотя есть футболисты, которые там живут из-за неоплаты квартиры. Мы очень удивились — из продуктов нашлась только соль. Даже достаточного количества посуды не было для команды. Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что наши болельщики переживают за футболистов», — рассказала Муромская.

По словам руководителя пресс-службы клуба Андрея Вялкова, футболисты, рассказывая о своих проблемах, обращались не к болельщикам.