Талалаев громит «Спартак-2». Но завидует ему

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ

из Сокольников

Хмурая, ветреная и холодная поздняя осень не способствует увеличению посещаемости матчей «Спартака-2». Болельщиков становится с каждым разом все меньше и меньше. А тех немногих, кто пришел в субботу, игра любимой команды не согрела. Красно-белые оказались куда слабее «Тамбова» и вновь разгромно проиграли. С тем же счетом, что и в первом круге — 0:3. Хотя казалось бы, что две команды друг другу прямые конкуренты. Перед очной битвой их разделяли всего три очка.

Сильно повлиял на ход матча ранний гол гостей, который был забит после стандарта Гультяевым. Между прочим, бывшим спартаковцем, проведшим в школе клуба и молодежке шесть лет. В середине первого тайма в ворота хозяев влетел и еще один мяч. Красно-белые тут же поникли, почти перестали входить в чужую штрафную и за весь первый тайм нанесли лишь один достойный удар в створ — он оказался на счету Пантелева со стандарта. После перерыва опасных моментов в исполнении «Спартака-2» стало побольше, да и атаковать он принялся чуть разнообразнее. Однако третий мяч — потрясающий удар со штрафного Мурнина — окончательно поверг красно-белых в нокаут.

«ПАНТЕЛЕЕВ УЖЕ СОЗРЕЛ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ»

— У нас же сегодня получилось все, — сказал после матча довольный Андрей Талалаев. — Такое редко бывает, но, видимо, мы заслужили после нашего невезения в двух предыдущих матчах с курским «Авангардом», когда 20 раз били по воротам в первой игре и еще 18 — во второй, не забивали выходы один на один… Сейчас же залетели стандарты, которые отрабатываем, прошла наигранная комбинация при втором голе. А самое главное, что отличился форвард. Ведь ключевой вопрос у нас в последнее время был таков: забьют ли игроки линии атаки? Очень рад за Часовских.

Тем не менее, снимаю шляпу перед «Спартаком-2» и его тренером: ему каждый раз приходится видоизменять состав в зависимости от наличия футболистов. С одной стороны, это большие сложности, я проходил подобное с «Волгой», когда команда перманентно находилась в неоптимальном состоянии. С другой, несмотря на это, красно-белые всегда играют в футбол! Даже против нас, при четырех центральных защитниках, раскиданных по нескольким позициям, было видно стремление показать атакующую игру, а не строить различные сооружения перед своими воротами. А еще у красно-белых есть такие футболисты, как Пантелеев. На мой взгляд, он уже готов для больших дел! Во всяком случае, я с завистью смотрел, как он действует на поле.

«НЕ ХВАТИЛО МУЖИКА НА ПОЛЕ»

— Мы провалили первый тайм, — признался Дмитрий Гунько. — Большая часть футболистов из игры выпала. Допускали огромное количество невынужденных ошибок, обрезов, неточных передач. Но все равно не стали отходить от привычной модели игры. Во втором тайме чуть-чуть перестроились.

У нас есть большая проблема в виде стандартов у своих ворот. Если бы их не было, в таблице шли бы гораздо выше. Впрочем, задача не в турнирном положении, а в развитии игроков. И как раз после перерыва показали, что можем на равных действовать с достаточно квалифицированным соперником, играющим в агрессивный и эффективный футбол. Нам, к сожалению, при всем преимуществе во втором тайме агрессии в нападении не хватило. Поэтому и счет — 0:3.

— Как перестраивались в перерыве?

— Понимали, что «Тамбову» комфортно играть на быстрых атаках и он будет максимально насыщать центр, не давая нам проникать через середину. Стали больше использовать переводы с фланга на фланг, диагонали. Нам удалось наладить доставку мяча в чужую штрафную, но, повторю, в последней стадии атак агрессии не хватило. Плюс не хватило мужика в команде, который бы завел и подбодрил ребят.

— После матча Георгий Ярцев сказал, что «Спартаку-2», вероятно, не хватает именно турнирных задач для прогресса. Вы согласны?

— Нет. Вы думаете, футболисты не хотят занять первое место?! Пусть мы не можем выйти в РФПЛ, но любой игрок всегда желает побеждать и идти как можно выше в таблице. А сегодня у нас была ключевая игра, потому что расстояние до «Тамбова» составляло всего три очка.

— Талалаев признался, что завидует, когда смотрит на игру Пантелеева. Что можете сказать про этого футболиста?