Талалаев громит «Спартак-2». Но завидует ему
«Тамбов» разгромил вторую команду
«Тамбов» разгромил вторую команду
Михаил ГОНЧАРОВ
из Сокольников
Хмурая, ветреная и холодная поздняя осень не способствует увеличению посещаемости матчей «Спартака-2». Болельщиков становится с каждым разом все меньше и меньше. А тех немногих, кто пришел в субботу, игра любимой команды не согрела.
Сильно повлиял на ход матча ранний гол гостей, который был забит после стандарта Гультяевым. Между прочим, бывшим спартаковцем, проведшим в школе клуба и молодежке шесть лет. В середине первого тайма в ворота хозяев влетел и еще один мяч.
«ПАНТЕЛЕЕВ УЖЕ СОЗРЕЛ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ»
— У нас же сегодня получилось все, — сказал после матча довольный Андрей Талалаев. — Такое редко бывает, но, видимо, мы заслужили после нашего невезения в двух предыдущих матчах с курским «Авангардом», когда 20 раз били по воротам в первой игре и еще 18 — во второй, не забивали выходы один на один… Сейчас же залетели стандарты, которые отрабатываем, прошла наигранная комбинация при втором голе. А самое главное, что отличился форвард. Ведь ключевой вопрос у нас в последнее время был таков: забьют ли игроки линии атаки? Очень рад за Часовских.
Тем не менее, снимаю шляпу перед «Спартаком-2» и его тренером: ему каждый раз приходится видоизменять состав в зависимости от наличия футболистов. С одной стороны, это большие сложности, я проходил подобное с «Волгой», когда команда перманентно находилась в неоптимальном состоянии. С другой, несмотря на это,
«НЕ ХВАТИЛО МУЖИКА НА ПОЛЕ»
— Мы провалили первый тайм, — признался Дмитрий Гунько. — Большая часть футболистов из игры выпала. Допускали огромное количество невынужденных ошибок, обрезов, неточных передач. Но все равно не стали отходить от привычной модели игры. Во втором тайме
У нас есть большая проблема в виде стандартов у своих ворот. Если бы их не было, в таблице шли бы гораздо выше. Впрочем, задача не в турнирном положении, а в развитии игроков. И как раз после перерыва показали, что можем на равных действовать с достаточно квалифицированным соперником, играющим в агрессивный и эффективный футбол. Нам, к сожалению, при всем преимуществе во втором тайме агрессии в нападении не хватило. Поэтому и счет — 0:3.
— Как перестраивались в перерыве?
— Понимали, что «Тамбову» комфортно играть на быстрых атаках и он будет максимально насыщать центр, не давая нам проникать через середину. Стали больше использовать переводы с фланга на фланг, диагонали. Нам удалось наладить доставку мяча в чужую штрафную, но, повторю, в последней стадии атак агрессии не хватило. Плюс не хватило мужика в команде, который бы завел и подбодрил ребят.
— После матча Георгий Ярцев сказал, что «Спартаку-2», вероятно, не хватает именно турнирных задач для прогресса. Вы согласны?
— Нет. Вы думаете, футболисты не хотят занять первое место?! Пусть мы не можем выйти в РФПЛ, но любой игрок всегда желает побеждать и идти как можно выше в таблице. А сегодня у нас была ключевая игра, потому что расстояние до «Тамбова» составляло всего три очка.
— Талалаев признался, что завидует, когда смотрит на игру Пантелеева. Что можете сказать про этого футболиста?
— Владислав прогрессирует с каждой игрой. Движется в нужном направлении. И это замечено не только извне, но и внутри клуба.
|Дмитрий Гунько
|Андрей Талалаев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)