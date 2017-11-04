«Если в ближайшее время нам ничего не скажут — берем билеты и улетаем». Вся правда о «Луче»

Источник: Спорт-Экспресс

НАС ПРОСЯТ НЕ ГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ, НО ФУТБОЛ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЗАГИБАЕТСЯ

— Насколько известно, решение о пятнадцатиминутной задержке матча было принято на командном собрании. Расскажите подробности.

— Мы уже давно хотели предпринимать какие-то меры, потому что руководство ничего не делает. Можно сказать, что футбол во Владивостоке загибается. Это касается не только нас, но и детской школы. Вообще всей сферы под названием «Луч-Энергия». Дело не только в задержке наших зарплат. Например, мальчишки сейчас тренируются только по три раза в неделю. Родители сами это оплачивают. Мы здесь живем, можно сказать, на краю света. Нас всех пригласили в команду, и сейчас нет вообще ничего для футбола: ни подготовки к матчам, ни тренировок, ни нормальных выездов. Поэтому мы с ребятами решили, что перед игрой с «Химками» нужно хоть что-то сделать, пусть даже задержать матч, чтобы все узнали о ситуации. Не знаю, повлияет ли наша акция на что-то.

— Это не первая акция команды. Дают ли они какие-то результаты?

— В этом году мы впервые провели такой протест. А в прошлом сезоне какие-то результаты были — деньги футболистам выплачивались. Сейчас пошли на это, потому что долго ждали, прощали руководство. Нас просили ничего не говорить, тем более что в контрактах прописаны большие штрафы за интервью. Не знаю, чем это обернется, уже несколько человек высказались в прессе. Но в футболе мелочей не бывает. Болельщики, которые приходят на стадион, видят только то, как команда играет, а вот что происходит до матча, как футболисты готовятся, как питаются, какое к ним отношение — не знают.

Мы не хотим перед людьми показаться какими-то бездарными игроками. Просто необходимо создать более-менее нормальные условия для «Луч-Энергии». Болельщики-то у нас ходят на трибуны, и по меркам ФНЛ их немало. Даже при том, что находимся в зоне вылета. А если будет результат, то народу станет еще больше. У «Луча-Энергии» хорошая история и то, как сейчас все происходит — некрасиво. Руководству просто нужно задаться вопросом: нужен здесь футбол или нет?

— Имеете в виду руководство клуба или области?

— Даже не знаю. Клубное начальство давно не видели, и не знаю, что оно вообще предпринимает.

— Почему давно не видели?

— Потому что нет контакта. На тренировках никто не появляется, перед и после матчей в раздевалку не заходит.

— От футболистов нет делегатов, которые общаются с руководством?

— Есть. Диалог ведем через капитана и вице-капитана, но все контакты только по телефону и Whatsapp. Ответ получаем один — ждите.

— При этом не называется никаких сроков?

— Конечно нет. Последний раз получали зарплату за июль, а сейчас пошел ноябрь, и вообще ничего не видим. Премиальные людям и за прошлый сезон еще не отдали. Дело и в организации, и в бытовых вопросах. За квартиру надо платить, питания нет вообще никакого, футбольная база скоро развалится. Нет никакого восстановления после матчей, никакой подготовки к тренировкам и играм, даже, к примеру, мази, которой футболисты пользуются перед выходом на поле. Нет заездов перед встречами на сборы, просто ничего. Во Владивостоке трудно играть, много перелетов, но если это делается, образно говоря, по короткому маршруту, например: Владивосток — Москва — Калининград, это одно, а если по длинному — совсем другое. Недавно летали Владивосток — Благовещенск — Москва, с восьмичасовым ожиданием рейса в Оренбург. Мне кажется, это недопустимо.

— Это вопрос экономии?

— Не знаю. Просто все делается не вовремя и неправильно. Если бы экономили, то заказывали бы билеты заранее. Получалось бы дешевле и с нормальным маршрутом. А не так, как происходит, когда все становится известно за день. А случалось и такое, что в полтретьего ночи, когда игроки спали, приходило SMS, что через полчаса вылетаем. Как видите, нет никакого расписания. Его невозможно составить из-за неизвестности. Никто не знает, что будет завтра. Я этого не понимаю. Если команда заявляется на сезон, тем более из Владивостока, где много перелетов, можно же заранее все просчитывать. Если ситуация останется такой, как сейчас, то будущего у местного футбола просто нет. Из этой ямы очень сложно вылезти, и ни о каких местных воспитанниках не может идти и речи.

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ПЕРЕБОИ С ДЕНЬГАМИ ЕСТЬ У МНОГИХ, НО К НАМ ОТНОСЯТСЯ НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ

— Сами когда последний раз получали деньги?

— В июле давали зарплату и все. Бывает, что руководство «кормит завтраками», а нам даже ничего такого уже не говорят. Вот новый губернатор пришел, сказал в интервью что-то про «Луч-Энергию» и все ждут, что он наладит ситуацию. Если руководство хочет, чтобы команда осталась, нужно действовать сейчас. Никто не хочет, чтобы клуб вылетел. У нас неплохой подбор футболистов, мы, как минимум, должны идти не в зоне вылета. В клуб пригласили иностранного тренера, и ему тоже ни разу не заплатили. Но это их дела, я точно не знаю. Человек тоже нервничает, не понимает, как команду готовить, мотивировать. Ведь есть общее психологическое состояние, когда все это накрывает. Одно накладывается на другое, и все это тянется. Не знаю, как клуб собирается выходить из этого положения, но ситуация плачевная.

Мне недавно исполнилось тридцать лет, в моей карьере было десять команд и одна из них — «Луч-Энергия», года три назад. Тогда тоже были проблемы, но такого в жизни не видел. Если случались задержки с зарплатой, по крайней мере, был налажен быт. Если сейчас хотя бы с этим нормально обстояло, то поверьте, про финансовые сложности никто бы не услышал. Перебои с деньгами есть у многих клубов. Но идет просто наплевательское отношение к нам.

— Что за история, когда команду не пустили на стадион в предыгровой день?

— Стадион у нас — муниципальный, он не принадлежит клубу. За него надо платить: за предыгровую тренировку и матч. Уже не первый раз случается, что мы тренировались на базе. Причем это решается в день предыгрового занятия, и все спешно бегут на базу, а не на стадион. Такое было и перед «Олимпийцем», когда даже с тренировкой гостей на арене все решилось только за час до тренировки.

— Перед игрой с «Волгарем» не планируете повторить акцию?

— До этого матча еще четыре дня, а тут неизвестно, что будет завтра. Мы готовимся и хотим, чтобы были какие-то изменения. Наверное, кто-то должен прийти к нам и что-то сказать. Руководства не видим, и не знаю, нужна команда кому-то или нет.

— Болельщики знают о ситуации. Они не проводят акции в поддержку клуба?

— Фанаты вывешивали баннеры, но о каких-то митингах не слышал.

— Наверное, и сами уже готовы пойти на митинг?

— Сначала надо определить смысл существования этой команды. Уже третий год в клубе происходит одно и то же: футболисты меняются и уезжают без денег. И результат выступлений плачевный. Все оттого, что нет условий для подготовки. Вчера на тренировке даже чая не было. Его не на что купить. Наверное, это смешно звучит. Это команда ФНЛ, а не какой-нибудь любительский клуб. «Луч-Энергия» имеет хорошую историю, когда-то мы побеждали ЦСКА и «Локомотив» 3:0 и 4:0. Печально терять такую команду. Почему «СКА-Хабаровск» выступает в премьер-лиге, хотя он до этого никогда там не был, а мы не можем этого сделать? Тем более я вижу интерес к команде со стороны болельщиков.

— В этой ситуации сложнее игрокам, имеющим семьи?

— Жены и девушки прекрасно все понимают. Уже спрашивают, зачем ходим на эти тренировки. Некоторых ребят вообще уже хозяева выгоняют из квартир. А занимать не у кого. Сама обстановка не настраивает на что-то хорошее. Я понимаю, болельщики могут сказать, что получают по тридцать — сорок тысяч и как-то живут, но ненормально, когда у команды нет вообще ничего. Мы обычные люди и также ездим на рейсовых автобусах. Ради болельщиков выходим на последние матчи. Только из-за них.

— Долго футболисты будут терпеть такую ситуацию или есть ребята, которые уже готовы уехать?