Мутко: Футболистам «Луча» надо не акции устраивать, а написать в трудовую инспекцию

Новому же руководству региона предстоит решить, нужен ли им профессиональный футбол, заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Химками». Как рассказал ТАСС полузащитник команды Антон Килин, в последний раз игроки получали зарплату за июль. По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, Мутко обещал посодействовать в разрешении ситуации.

«Если тебе не выплачивают зарплату три месяца, нужно обратиться в соответствующую трудовую инспекцию по городу Владивостоку, подать заявление, и больше ничего не надо, — считает Мутко. — И работодатель будет привлечен к ответственности и иметь бледный вид. Это надо делать, прежде всего, а не говорить. Во-вторых, есть соответствующие дисциплинарные органы РФС, но у нас нет ни одного заявления о задержках зарплаты, невыполнении условий контракта; игрок, как и клуб, должен следовать регламенту».

«Недавно мы рассматривали эту проблему на уровне главы государства, — продолжил вице-премьер. — Иногда, когда начинаешь разбираться, видишь, что зарплаты и выплаты надуманные, через агентов поставленные. Плюс некоторые менеджеры думают, что клубы принадлежат им, обогащаются там годами».

«Надеюсь, новое руководство региона разберется, нужен ли им клуб. Недавно разговаривал с рядом глав регионов, в которых есть клубы. Никто не запрещает им оказывать поддержку, это нужная вещь — футбол тотальное явление. Этим нужно заниматься, но заниматься разумно», — заключил он.