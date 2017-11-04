«Крылья Советов» обыграли «Авангард», сократив отставание от «Енисея» до 5 очков

В составе победителей голы на свой счёт записали Данил Клёнкин, Дмитрий Ятченко, Азер Алиев и Сергей Корниленко. За «Авангард» отличились Артём Федчук и Руслан Болов. Благодаря победе «Крылья Советов» (44 очка), которые располагаются на втором месте в турнирной таблице, сократили отставание от лидирующего «Енисея» до пяти баллов.