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15:41 (мск), источник: ТАСС

ФНЛ: Мутко поможет предотвратить исчезновение профессионального футбола во Владивостоке

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко обещал помочь в том, чтобы профессиональный футбол во Владивостоке не исчез. Об этом говорится в заявлении главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Ефремова, которое поступило в ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата ФНЛ с «Химками».

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«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с “Химками”, — не совсем правильный поступок, но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто по-человечески я их понять могу, — прокомментировал ситуацию Ефремов. — О проблемах “Луча” знаю не понаслышке, в течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте».

«Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем Мутко я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность, иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет», — добавил он.

После 21 игры «Луч» набрал 20 очков и располагается на 15-м месте в турнирной таблице, что позволяет команде сохранить место в ФНЛ на следующий сезон. Следующий матч команда проведет дома 8 ноября против астраханского «Волгаря». До завершения «осенней» части сезона команде осталось провести четыре матча, один из них на выезде — 18 ноября с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Владивостокцы также дошли до четвертьфинала Кубка страны и весной встретятся с «Тосно» из Ленинградской области.

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