ФНЛ: Мутко поможет предотвратить исчезновение профессионального футбола во Владивостоке
МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата ФНЛ с «Химками».
«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с “Химками”, — не совсем правильный поступок, но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто
«Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем Мутко я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть
После 21 игры «Луч» набрал 20 очков и располагается на 15-м месте в турнирной таблице, что позволяет команде сохранить место в ФНЛ на следующий сезон. Следующий матч команда проведет дома 8 ноября против астраханского «Волгаря». До завершения «осенней» части сезона команде осталось провести четыре матча, один из них на выезде — 18 ноября с «Динамо» из