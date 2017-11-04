ФНЛ: Мутко поможет предотвратить исчезновение профессионального футбола во Владивостоке

Источник: РИА "Новости"

Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата ФНЛ с «Химками».

«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с “Химками”, — не совсем правильный поступок, но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто по-человечески я их понять могу, — прокомментировал ситуацию Ефремов. — О проблемах “Луча” знаю не понаслышке, в течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте».

«Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем Мутко я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность, иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет», — добавил он.