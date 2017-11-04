«Нас не кормят, а легионеров выгнали из гостиницы за неуплату». Что творится в «Луче»?!

Источник: Спорт-Экспресс

В домашнем матче против «Химок» игроки «Луча» устроили акцию протеста, выйдя на поле специально с опозданием 15 минут. О причинах такого решения и о том, что творится в клубе, корреспонденту «СЭ» рассказал полузащитник дальневосточной команды Дмитрий Маляка.

ДАЖЕ ЧАЙ ПОКУПАЕМ НА СВОИ ДЕНЬГИ…

— Как руководство клуба отреагировало на вашу акцию игроков?

— Да никак… Нашего исполнительного директора мы вообще практически не видим — ни после побед, ни после ничьих или поражений. Он даже в раздевалку не заходит. Видимо, не хочет, чтобы ему задавали вопросы о финансовом положении клуба.

— Но сегодня то кто-то из руководителей заходил в раздевалку?

— Нет, никто… Мы заранее предупредили «Химки», делегата, инспектора матча о том, что выйдем на 15 минут позже. Правда, не все получилось.

— В смысле?

— Мы хотели еще выйти на поле и где-то минуту ничего не делать, стоять, не двигаться после стартового свистка, чтобы еще и таким образом привлечь внимание к нашей ситуации. Однако «Химки» не согласились. Вроде, им тренер не разрешил тоже стоять и просто перекатывать мяч. Нам надо уже что-то предпринимать, хотя мы и ограничены в своих действиях.

— Вам запрещают давать интервью?

— Да, так и есть. Вот сейчас я с вами разговариваю, рискуя попасть на штраф. У нас все это прописано в контрактах. Видимо, руководство сразу перед началом сезона таким образом подстраховалось, чтобы лишний раз у ребят не возникало мысли пожаловаться.

— А у вас, получается, терпение лопнуло?

— Да! Точка кипения, в принципе, уже давно прошла. Мы хотели устроить акцию еще после домашнего матча с «Олимпийцем» (21 октября — Прим. «СЭ»).

— Почему отложили?

— Ту встречу мы проиграли. И посчитали, что неправильно протестовать в такой ситуации. Как говорится, зачем после неудачной драки кулаками махать?

— При этом в следующей встрече вы выиграли на Кубок у «Енисея».

— Причем наши руководители особо не хотели, чтобы мы проходили дальше.

В Кубке. Ну и судьи к нам были настроены не слишком хорошо.

— В чем причина?

— Эта же бригада арбитров обслуживала наш кубковый матч с «Анжи». Судьи прилетели сюда за свои деньги, и наш клуб должен был им эти суммы возместить. Но «Луч» ничего не отдал. И теперь эти арбитры приехали сюда, разозленными за ту историю. Мы им говорили: «Ребят, ну, а мы-то тут причем, не мы же виноваты»?

— А что они?

— Отвечали, что понимают нас, но своими действиями, судейством хотели донести до нашего руководства, что так обращаться с ними нельзя — то есть, не нужно так «шутить» с арбитрами. И, тем не менее, «Луч» все-таки умудрился победить «Енисей». Как-то так…

— Сколько месяцев вам уже не платят зарплату?

— Четыре месяца. Но дело здесь даже не только и не столько в зарплате. Во многих клубах есть задержки. В наше время это не редкость и не только в спорте. Да в той же «Кубани» схожие проблемы, но у них есть нормальная база, их кормят, у них не возникает сложностей с перелетами и так далее. А мы порой домой после выездных матчей добирались по 35 часов, с двумя пересадками, представляете? Просто у нас быта нет вообще!

— Давайте по прядку. Что не так с вашей базой?

— С большой натяжкой все это можно назвать базой… Это строение, куда мы приезжаем, переодеваемся и идем на тренировку. Все. Никакого восстановления, никакой медицины. Мы за свои деньги покупаем мазь.

— К тому же еще и не кормят?

— Да мы даже чай покупаем за свои деньги. После тренировок же нужно попить горячего чая. Но даже такое элементарное обслуживание напрочь отсутствует.

Мы, игроки, сами скидываемся, чтобы хотя бы перед играми у нас были бананы и так далее. Перед матчами никто не кормит, заездов нет. Питаемся сами, дома. Сами себе готовим — макароны, курицу. Кто как, короче…

— Все это и хотите сейчас донести до руководства?

— Да, поймите меня правильно, мы не обеляем себя и не говорим, какие мы бедные и несчастные. Сами виноваты, что так долго терпим. Несмотря ни на что, выходили на поле, бились, рискуя своим здоровьем. Бились за честь этого клуба! Но за нашу честь никто даже не боролся… Мне вообще кажется, руководители даже хлопали в ладоши, потому что они ничего не делают, а команда все равно не «плывет», а где-то даже и результата добивается.

— За последние полтора месяца вы ведь проиграли только «Олимпийцу» В чем секрет? Откуда тогда у вас находиться мотивация?

— К тому же нам дома еще и не везет. Много игр мы сами «отпускали» и завершали их вничью. Обидно… Могли находиться повыше в таблице. Знаете, у нас подобрался очень хороший коллектив. Это раз. У нас появился тренер, которого мы услышали, которого мы понимаем. Стараемся выполнять все его установки, задумки на поле. И это приносит свои плоды, просто нам немного не хватает в завершающей стадии. И своей игрой, самоотдачей хотим вернуть болельщиков на трибуны. Здесь любят футбол, на премьер-лигу раньше полный стадион забивался… Одним словом, во Владивостоке добродушный, позитивный зритель. Даже если у тебя что-то не получается, но ты бьешься, тебя никто не будет ругать последними словами, материться. И это подкупает.

ДОМОЙ ПОРОЙ ДОБИРАЕМСЯ ПО 30 ЧАСОВ.

— Иногда команды в вашем случае бросают играть…

— Никогда не думали о том, чтобы сдавать матчи! Не будет этого! Даже намека нет такого, чтобы слить игры для заработка. Будем и дальше биться. Просто хотим, чтобы новый губернатор нас услышал, встретился с нами и постарался помочь. Нельзя допустить того, чтобы «Луч» умер. А все идет к этому. Я с таким уже сталкивался в «Волге»… Не хочется повторения пройденного.

— Правда, что клубный автобус сломался, и вы своим ходом добираетесь до базы?

— Такое было. Но сейчас автобус уже починили, отремонтировали. Но бывают такие моменты, когда нас не пускают на наш стадион.

— Как это?

— Он принадлежит обществу «Динамо», МВД. Вчера и еще перед одной игрой нас просто не пустили туда потренироваться, потому что не было заплачено за аренду поля, за проведение матча. Встреча находилась под вопросом. В итоге нам объявили, что тренировку мы проведем через два часа на базе. Как туда добираться? Хорошо еще, автобус в итоге дали. Такие дела…

— Слышал, что ваших легионеров выгнали из гостиницы. Это так?

— Да, так и есть. Вот парень ходит фактически в одном костюме. Он вернулся с выезда, а ему сказали, что выселен за неуплату. И к тому же еще и вещи не возвращают. Говорят, что отдадут, когда только клуб расплатиться с гостиницей. Нонсенс…

— И что же ему делать?

— Живет пока на нашей базе. Некоторых ребят выгоняют со съемных квартир за неуплату. Нет денег заплатить за квартиру… А в футболе все начинается с мелочей, с быта.

— Если вам и дальше продолжат не платить, то???

— Будем обращаться в Палату по разрешению споров. Если не выплатят, то станем действовать сугубо индивидуально. Ведь нам вообще ничего не говорят в клубе: когда деньги, на что рассчитывать. У всех семьи, у меня маленький ребенок, ну вот что мне делать? Вспоминаю ситуацию в «Волге». Клуб обанкротили и потом спокойно создали новый с другим названием, под другим юридическим лицом, но с теми же руководителями. Зарплату нам тогда выдали, а премии за год — мы так и не увидели… И куда только не обращались А ведь мы пахали, как лошади, опять же несмотря на задержки по зарплатам.

— В «Луче» премиальные когда в последний раз видели?

— В контрактах прописано, что их заплатят лишь в конце сезона. Так что про них сейчас никто не вспоминает. А отдадут ли их?

— Впереди у «Луча» домашний матч с «Волгарем». Вновь выйдете на поле с опозданием?

— Если ничего не изменится, все это продолжится. Подумаем, как еще можем к себе привлечь внимание.

Очень хотелось бы, чтобы к нам прислушался новый губернатор. Может быть, он не знает, что происходит на самом деле? Может, ему все преподносят немного по-другому.

— Клуб оплачивает вам выездные матчи?

— Оплачивает. Но как мы добираемся? Сложно передать словами…

— Попробуйте.

— По 30 часов иногда возвращались домой. По шесть-семь часов сидели в аэропорту. Потом нас выгоняли из гостиниц. И мы сидели в холле и думали, купят нам билеты на игру или нет. Гадали, отправимся ли мы на Кубок в Комсомольск на Амуре или нет?

— В итоге полетели.

— Да. Летели 8 часов. Самолет задержали — еще три часа сидели. Потом шесть часов ехали на автобусе. Нас никто не покормил. Если бы мы еще где-то остановились покушать (во-первых, не было денег, никто не подумал выдать нам суточные), просто могли не успеть на игру. В итоге приехали, отыграли 120 минут и все-таки по пенальти прошли дальше.

— А никто вам даже спасибо за это не сказал?

— Сказали, что молодцы. Но мы после той победы могли полететь прямым рейсом во Владивосток. А в итоге отправились поездом, ехали сутки… А уже через два дня у нас была домашняя игра с «Тамбовом».

— Жестко. А поездом поехали, потому что клуб экономит?

— Да. На всем экономят. Бывало, ты ложился спать и ждал до часа ночи, когда скажут, в какое время летим. Мы ведь иногда не всей командой летим, а группами — по пять-щесть человек, представляете? И вот в итоге ты засыпаешь, потому что тебя банально «вырубает». А потом звонят в два часа ночи и говорят, что вылет через 30 минут и ты должен быть на такой то остановке, где тебя заберет автобус. А ты просыпаешься и вообще не понимаешь, что происходит…

— И у вас не возникает желания зимой покинуть этот клуб, разорвать контракт?