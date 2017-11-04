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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Химками» в матче 21-го тура ФНЛ

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Футбольный клуб «Луч-Энергия» из Владивостока поделил очки с подмосковными «Химками» в матче 21-го тура ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 1:1. «Химки» вышли вперед на 48-й минуте после гола Алексея Шумских. Ответный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Тихий.

Матч начался с 15-минутным опозданием из-за протеста игроков «Луча-Энергии» в связи с невыплатой зарплаты.

«Луч-Энергия» набрал 20 очков и занимает 15-е место в ФНЛ, «Химки» с 26 баллами идут на 11-й строчке.

Луч-Энергия 1:1
Первый тайм: 0:0
Химки
4.11.2017, 08:00 Зрители: 790 основной раунд: 21-й тур Динамо
Главные тренеры
Жолт Хорняк Александр Ирхин
Голы
61′ Дмитрий Тихий 6
5 Алексей Шумских 48′
Составы
Александр Котляров 1
Дмитрий Тихий 6
56′ Кирилл Марущак 18
Семен Фомин 4
Александр Носов 10
88′ Сергей Пономаренко 12
Руслан Гордиенко 9
85′ Астемир Соблиров 14
Иван Хлебородов 95
68′ Оливер Празновски 21
Максим Насадюк 3
37′ 58′ Ишхан Гелоян 7
Андрей Мязин 87
46′ 77′ Антон Килин 8
Амир Бажев 29
18 Вячеслав Исупов
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских 81′
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
8 Максим Яковлев
9 Андрей Мостовой
99 Александр Радченко
14 Николай Тюнин 66′ 22′
23 Батрадз Кокоев
11 Илья Кузьмичев 69′
44 Максим Пичугин
98 Камран Алиев 78′
70 Михаил Петрусев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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