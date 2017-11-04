Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
ФК «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Химками» в матче 21-го тура ФНЛ
МОСКВА, 4 ноя —
МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 1:1. «Химки» вышли вперед на 48-й минуте после гола Алексея Шумских. Ответный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Тихий.
Матч начался с 15-минутным опозданием
«Луч-Энергия» набрал 20 очков и занимает 15-е место в ФНЛ, «Химки» с 26 баллами идут на 11-й строчке.
|Луч-Энергия
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Химки
|Жолт Хорняк
|Александр Ирхин
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)