Главный тренер «Луча-Энергии» пересек опасную черту

Оценил Контрольно-дисциплинарный комитет игры высшего и первого дивизиона, а также кубковые встречи, включая матч 1/8 финала Кубка России 25 октября 2017 года, в котором соперничали владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» и красноярский «Енисей». По итогам рассмотрения, за нарушение дисциплинарного регламента РФС — выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк оштрафован на 3 тысячи рублей.

Напомним, что владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» сенсационно обыграл красноярский «Енисей» в матче 1/8 финала Кубка России со счётом 2: 1. 28 февраля 2018 года за выход в полуфинал «Луч» на выезде поборется с клубом «Тосно».