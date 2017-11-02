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08:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Главный тренер «Луча-Энергии» пересек опасную черту

В Доме футбола 1 ноября состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором был вынесен ряд решений, сообщает «Deita. ru».

Оценил Контрольно-дисциплинарный комитет игры высшего и первого дивизиона, а также кубковые встречи, включая матч 1/8 финала Кубка России 25 октября 2017 года, в котором соперничали владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» и красноярский «Енисей». По итогам рассмотрения, за нарушение дисциплинарного регламента РФС — выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк оштрафован на 3 тысячи рублей.

Напомним, что владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» сенсационно обыграл красноярский «Енисей» в матче 1/8 финала Кубка России со счётом 2: 1. 28 февраля 2018 года за выход в полуфинал «Луч» на выезде поборется с клубом «Тосно».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк сделал интересное заявление. Решить известные финансовые проблемы клуба наставник «желто-синих» решил оригинальным способом. «Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но все может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу — попасть в еврокубки», — заявил Жолт Хорняк.

Дмитрий Санников.

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