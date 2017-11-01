Фан-движению «Балтики» 20 лет

Футболисты и тренеры команды, руководители и сотрудники клуба от души поздравляют с этой круглой датой самую активную часть наших болельщиков.

Желаем вам расти в количественном отношении и ещё более яростно поддерживать любимую команду в играх первенства страны! И увидимся на стадионе в ближайшую субботу!