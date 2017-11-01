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18:39 (мск), источник: Onedivision.ru

Фан-движению «Балтики» 20 лет

1 ноября 1997 года было основано официальное фан-движение, ныне известное под названием «Балтийцы».

Источник: РИА "Новости"

Футболисты и тренеры команды, руководители и сотрудники клуба от души поздравляют с этой круглой датой самую активную часть наших болельщиков.

Желаем вам расти в количественном отношении и ещё более яростно поддерживать любимую команду в играх первенства страны! И увидимся на стадионе в ближайшую субботу!

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