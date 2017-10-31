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22:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» (Санкт-Петербург) обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом-2»

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Санкт-петербургский футбольный клуб «Динамо» готовит обращение в департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой дать оценку судейским решениям в матче 20-го тура первенства ФНЛ с санкт-петербургским «Зенитом-2».

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на малой арене стадиона «Петровский», завершилась со счетом 3:3, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Игрок «Зенита-2» Андрей Панюков реализовал пенальти на 85-й минуте, назначенный в ворота хозяев, динамовцы восстановили равновесие в компенсированное время матча.

«Матч “Динамо-СПб” — “Зенит-2” впервые в сезоне мы транслировали с четырех камер. После игры мы просмотрели все спорные, по мнению тренерского штаба и руководства “Динамо”, эпизоды, связанные с судейством арбитра ФИФА Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении на сайте “Динамо”. — Вместо пенальти при счете 2:2 на 80-й минуте в ворота “Зенита-2” был назначен пенальти на 85-й минуте в наши ворота».

«Наш клуб готовит обращение в департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой дать оценку судейским решениям в этом матче», — отмечается в сообщении.

Динамо СПб 3:3
Первый тайм: 0:1
Зенит-2
29.10.2017, 16:30 Зрители: 535 основной раунд: 20-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Александр Точилин Анатолий Давыдов
Голы
52′ Максим Барсов 10
60′ Андрей Батютин 93
90+2′ Артем Кулишев 32
46 Виталий Горулев 12′
58 Илья Зуев 63′
33 Андрей Панюков 85′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Артем Кулишев 32
90+3′ Максим Барсов 10
51′ Сандро Цвейба 5
Валерий Сарамутин 27
70′ Максим Рогов 11
Павел Киреенко 55
45′ Олег Власов 84
50′ 82′ Андрей Батютин 93
38′ 62′ Иван Соловьев 90
Александр Коротаев 13
71 Егор Бабурин
50 Максим Карпов
54 Никита Каккоев 74′
56 Данил Круговой
58 Илья Зуев 68′
79 Даниил Пенчиков
37 Владислав Сиротов
88 Дмитрий Богаев
46 Виталий Горулев 80′
38 Леон Мусаев
67 Никита Андреев 70′
49 Дмитрий Плетнев
33 Андрей Панюков 90′
32 Николай Прудников
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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