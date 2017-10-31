«Динамо» (Санкт-Петербург) обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом-2»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на малой арене стадиона «Петровский», завершилась со счетом 3:3, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Игрок «Зенита-2» Андрей Панюков реализовал пенальти на 85-й минуте, назначенный в ворота хозяев, динамовцы восстановили равновесие в компенсированное время матча.

«Матч “Динамо-СПб” — “Зенит-2” впервые в сезоне мы транслировали с четырех камер. После игры мы просмотрели все спорные, по мнению тренерского штаба и руководства “Динамо”, эпизоды, связанные с судейством арбитра ФИФА Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении на сайте “Динамо”. — Вместо пенальти при счете 2:2 на 80-й минуте в ворота “Зенита-2” был назначен пенальти на 85-й минуте в наши ворота».