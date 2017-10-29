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18:54 (мск), источник: ТАСС

«Зенит-2» в большинстве сыграл вничью с санкт-петербургским «Динамо» в матче ФНЛ

ТАСС, 29 октября. Петербургский «Зенит-2» сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 3:3 в гостевом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Максим Барсов (52-я минута), Андрей Батютин (60) и Артем Кулишев (90). У гостей отличились Виталий Горулев (13), Илья Зуев (63) и Андрей Панюков (85, с пенальти). На 82-й минуте Батютин был удален с поля за вторую желтую карточку.

В турнирной таблице «Зенит-2» занимает 14-е место, набрав 21 очко, «Динамо» с 33 очками идет шестым.

В следующем туре «Зенит-2» примет «Тюмень», «Динамо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 4 ноября.

В других матчах дня «Факел» обыграл ярославский «Шинник» (1:0), а астраханский «Волгарь» оказался сильнее «Ротора-Волгограда» (1:0).

Динамо СПб 3:3
Первый тайм: 0:1
Зенит-2
29.10.2017, 16:30 Зрители: 535 основной раунд: 20-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Александр Точилин Анатолий Давыдов
Голы
52′ Максим Барсов 10
60′ Андрей Батютин 93
90+2′ Артем Кулишев 32
46 Виталий Горулев 12′
58 Илья Зуев 63′
33 Андрей Панюков 85′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Артем Кулишев 32
90+3′ Максим Барсов 10
51′ Сандро Цвейба 5
Валерий Сарамутин 27
70′ Максим Рогов 11
Павел Киреенко 55
46′ Олег Власов 84
50′ 82′ Андрей Батютин 93
38′ 62′ Иван Соловьев 90
Александр Коротаев 13
71 Егор Бабурин
50 Максим Карпов
54 Никита Каккоев 74′
56 Данил Круговой
58 Илья Зуев 68′
79 Даниил Пенчиков
37 Владислав Сиротов
88 Дмитрий Богаев
46 Виталий Горулев 80′
38 Леон Мусаев
67 Никита Андреев 70′
49 Дмитрий Плетнев
33 Андрей Панюков 90′
32 Николай Прудников
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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