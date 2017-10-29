«Зенит-2» в большинстве сыграл вничью с санкт-петербургским «Динамо» в матче ФНЛ

В составе хозяев забитыми мячами отметились Максим Барсов (52-я минута), Андрей Батютин (60) и Артем Кулишев (90). У гостей отличились Виталий Горулев (13), Илья Зуев (63) и Андрей Панюков (85, с пенальти). На 82-й минуте Батютин был удален с поля за вторую желтую карточку.
В турнирной таблице «Зенит-2» занимает 14-е место, набрав 21 очко, «Динамо» с 33 очками идет шестым.
В следующем туре «Зенит-2» примет «Тюмень», «Динамо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 4 ноября.
В других матчах дня «Факел» обыграл ярославский «Шинник» (1:0), а астраханский «Волгарь» оказался сильнее «Ротора-Волгограда» (1:0).