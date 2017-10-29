«Зенит-2» в большинстве сыграл вничью с санкт-петербургским «Динамо» в матче ФНЛ

В составе хозяев забитыми мячами отметились Максим Барсов (52-я минута), Андрей Батютин (60) и Артем Кулишев (90). У гостей отличились Виталий Горулев (13), Илья Зуев (63) и Андрей Панюков (85, с пенальти). На 82-й минуте Батютин был удален с поля за вторую желтую карточку.