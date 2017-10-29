«Спартак-2» в гостях проиграл «Оренбургу»

В компенсированное к первому тайму время Дмитрий Андреев вывел хозяев поля вперёд. На 61-й минуте красно-белые сумели счёт сравнять благодаря точному удару Владислава Пантелеева. Однако последнее слово осталось за оренбургской командой, победу которой принёс гол Андреева на 74-й минуте.