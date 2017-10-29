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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак-2» в гостях проиграл «Оренбургу»

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Спартак-2» и добился победы со счётом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

В компенсированное к первому тайму время Дмитрий Андреев вывел хозяев поля вперёд. На 61-й минуте красно-белые сумели счёт сравнять благодаря точному удару Владислава Пантелеева. Однако последнее слово осталось за оренбургской командой, победу которой принёс гол Андреева на 74-й минуте.

В таблице первенства «Оренбург» (39 очков) располагается на третьей строчке, а «Спартак-2» (30) — на восьмой.

Оренбург 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак-2
29.10.2017, 14:00 основной раунд: 20-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Дмитрий Гунько
Голы
45+2′ Дмитрий Андреев 15
74′ Дмитрий Андреев 15
83 Владислав Пантелеев 61′
Составы
Евгений Фролов 91
Силвие Бегич 6
Андрей Малых 12
59′ Игорь Удалый 22
Адессойе Ойеволе 58
Денис Попович 10
16′ Артем Попов 27
Григорий Чиркин 86
77′ Дмитрий Андреев 15
Владимир Парняков 9
87′ 90′ Дмитрий Ефремов 11
Михал Дюриш 16
82′ Хасан Мамтов 99
Артем Делькин 90
95 Владислав Терешкин
31 Олег Красильниченко
44 Александр Лихачев
46 Артем Мамин
93 Артем Сокол
94 Иван Хомуха
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов 77′
60 Джуниор Фэшн Сакала
66 Сильванус Нимели 86′
27 Александр Ломовицкий 76′
49 Идриса Сиди Самбу
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
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