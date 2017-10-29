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«Спартак-2» в гостях проиграл «Оренбургу»
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Спартак-2» и добился победы со счётом 2:1.
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Спартак-2» и добился победы со счётом 2:1.
В компенсированное к первому тайму время Дмитрий Андреев вывел хозяев поля вперёд. На 61-й минуте
В таблице первенства «Оренбург» (39 очков) располагается на третьей строчке, а «Спартак-2» (30) — на восьмой.
|Владимир Федотов
|Дмитрий Гунько
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)