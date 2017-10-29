«Тюмень» и «Енисей» сыграли вничью, в матче было три незабитых пенальти

На 19-й минуте Андрей Чуканов вывел хозяев поля вперёд, оказавшись первым на добивании после того, как голкипер Михаил Филиппов отразил пенальти. На 24-й минуте пенальти не реализовал уже игрок красноярской команды Андрей Козлов, пробивший мимо ворот. На 34-й минуте Александр Ломакин счёт сравнял. На 52-й минуте был не забит третий пенальти — Филиппов отразил удар Альберта Богатырева.