«Тюмень» и «Енисей» сыграли вничью, в матче было три незабитых пенальти
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Енисей».
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Енисей».
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
На 19-й минуте Андрей Чуканов вывел хозяев поля вперёд, оказавшись первым на добивании после того, как голкипер Михаил Филиппов отразил пенальти. На 24-й минуте пенальти не реализовал уже игрок красноярской команды Андрей Козлов, пробивший мимо ворот. На 34-й минуте Александр Ломакин счёт сравнял. На 52-й минуте был не забит третий пенальти — Филиппов отразил удар Альберта Богатырева.
«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева не проигрывает в ФНЛ уже на протяжении 15 матчей, сыграв вничью лишь в трёх из них.
В другом матче тура ближайший преследователь лидирующего «Енисея» «Крылья Советов» дома выиграли у «Олимпийца» благодаря голу Дмитрия Ятченко на 88-й минуте.