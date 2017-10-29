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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тюмень» и «Енисей» сыграли вничью, в матче было три незабитых пенальти

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Енисей».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 19-й минуте Андрей Чуканов вывел хозяев поля вперёд, оказавшись первым на добивании после того, как голкипер Михаил Филиппов отразил пенальти. На 24-й минуте пенальти не реализовал уже игрок красноярской команды Андрей Козлов, пробивший мимо ворот. На 34-й минуте Александр Ломакин счёт сравнял. На 52-й минуте был не забит третий пенальти — Филиппов отразил удар Альберта Богатырева.

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева не проигрывает в ФНЛ уже на протяжении 15 матчей, сыграв вничью лишь в трёх из них.

В другом матче тура ближайший преследователь лидирующего «Енисея» «Крылья Советов» дома выиграли у «Олимпийца» благодаря голу Дмитрия Ятченко на 88-й минуте.

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