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«Томь» и «Луч-Энергия» сыграли вничью
МОСКВА, 29 окт —
МОСКВА, 29 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 0:0.
«Томь» с 19 очками занимает 16-е место в первенстве. «Луч-Энергия», имеющий в активе столько же баллов, располагается строчкой ниже.
|Томь
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Луч-Энергия
|Валерий Петраков
|Вальдас Иванаускас
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Алексей Амелин (Тула, Россия)