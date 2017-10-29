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14:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» и «Луч-Энергия» сыграли вничью

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Футболисты томской «Томи» и владивостокского «Луча-Энергии» разошлись миром в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 0:0.

«Томь» с 19 очками занимает 16-е место в первенстве. «Луч-Энергия», имеющий в активе столько же баллов, располагается строчкой ниже.

Томь 0:0
Первый тайм: 0:0
Луч-Энергия
29.10.2017, 12:00 основной раунд: 20-й тур
Главные тренеры
Валерий Петраков Вальдас Иванаускас
Составы
Мелихов А. 42
Гирдвайнис Э. 93
Иванов А.Г. 2
Микуцкис Т. 5
Пулич А. 6
Зуйков С. 23
Гвинейский Н. 98
Померко А. 16
Саная А. 10
Соболев А.С. 9
86′ Макурин А. 31
Большунов Д.  
1 Котляров А.С.
18 Марущак К.
21 Празновски О.
14 Соблиров А.
4 Фомин С.
7 Гелоян И.
8 Килин А.
12 Пономаренко С.
9 Гордиенко Р.
6 Тихий Д. 53′
  Смирнов Е.Ал.
10 Носов А. 78′
  Маляка Д.
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Красные карточки
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Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
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