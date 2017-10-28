Аленичев после кубкового фиаско, Тихонов vs. Писарев и питерское дерби

ОСТУПИТСЯ ЛИ ЛИДЕР В ТЮМЕНИ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 20, 29.10.2017, 14:00 Тюмень - Енисей -

16 матчей с учетом всех турниров продлилась беспроигрышная серия «Енисея», который оступился в тот момент, когда этого никто не ждал. Единоличный лидер ФНЛ сошел с дистанции в Кубке России после дуэли с пребывающим в зоне вылета «Лучом-Энергией», которому совсем недавно забил четыре безответных мяча. Какой будет реакция на это фиаско подопечных Дмитрия Аленичева, признавшего, что соперник его команду переиграл? Узнаем после встречи с «Тюменью» — другим аутсайдером, который под началом Владимира Маминова не проигрывает на родном «Геологе» вот уже пять матчей (+3=2) и может похвастаться «сухими» победами над находящимися в верхней части таблицы «Шинником» и «Тамбовом».

Хотя, команда Дмитрия Аленичева — это принципиально другой уровень. На данный момент беспроигрышная серия красноярцев в первенстве равняется 14 матчам (+12=2). Показательно, что восемь из них «Енисей» провел на выезде. Но также стоит обратить внимание на то, что в последнее время на чужих стадионах сибиряки чередуют победы с ничьими, как уже случилось в Краснодаре и Томске. «Кубань», «Томь», а теперь еще и «Луч» показали «Тюмени», что горшки обжигают не боги. Получится ли этому примеру последовать?

КУБОК — КАК ДОПИНГ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 20, 29.10.2017, 14:00 Крылья Советов - Олимпиец -

Еще недавно слово кризис применительно к игре «Крыльев Советов» произносилось робко и с оговорками. Когда же команда Андрея Тихонова при не самой яркой игре упустила преимущество и проиграла «Кубани», сложности самарцев стали одной из главных тем турнира. Настолько, что гендиректору Виталию Шашкову пришлось опровергать слухи о возможном увольнении тренера, называя их бредовыми и выражая уверенность в скорейшем улучшении ситуации. Кому-то казалось, что оптимизму руководителя «Крыльев» можно позавидовать, однако все поменялось в течение нескольких суток.

Одержавшие в последних пяти турах лишь одну победу над «Зенитом-2» и споткнувшиеся на не хватающих звезд с неба «Факеле», «Роторе» и «Кубани» самарцы обыграли «Рубин» и вышли в четвертьфинал Кубка России. А это уже совсем другое настроение, и теперь позитивные тенденции требуется закрепить в дуэли Тихонова с другим бывшим спартаковцем — Николаем Писаревым. Его «Олимпиец» свой кубковый матч, кстати, проиграл, но после визита на Дальний Восток нижегородцы провели ротацию состава, тогда как «Крыльям» в Дзержинске из-за дисквалификации не поможет один из покорителей Казани Сергей Корниленко.

ПРОДЛИТСЯ ЛИ В ОРЕНБУРГЕ СЕРИЯ КРАСНО-БЕЛЫХ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 20, 29.10.2017, 14:00 Оренбург - Спартак-2 -

Дискуссия о роли личности в истории стара, как мир, и в принципе бесконечна. В данном случае речь о полузащитнике «Оренбурга» Денисе Поповиче, который забивал в трех матчах подряд, и во много благодаря этому один их записных фаворитов первенства взлетел из середины таблицы на третье место. Но стоило словенцу заработать дисквалификацию, как команда Владимира Федотова совершенно неожиданно не сумела одолеть дома «Авангард». А ведь как раз двух недополученных очков не хватило «Оренбургу», чтобы сравняться с «Крыльями Советов».

Но в воскресенье Попович вернется на поле, и его помощь точно не будет лишней, ведь на повестке дня поединок со «Спартаком-2». Командой, которая едва ли не лучше всех в ФНЛ играет на чужих полях. На данный момент подопечные Дмитрия Гунько могут похвастаться семиматчевой беспроигрышной гостевой серией, по ходу которой одержаны пять побед подряд, а еще в двух поединках красно-белые демонстрировали завидный характер, вырывая ничьи на последних минутах в Курске и Санкт-Петербурге. Сумеет ли разгрызть столь крепкий орешек «Оренбург»?

ВЫИГРАЕТ ЛИ «ДИНАМО» ТРЕТЬЕ ДЕРБИ В СЕЗОНЕ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 20, 29.10.2017, 16:30 Динамо СПб - Зенит-2 -

Питерскому «Динамо» нужно срочно выправлять ситуацию, потому что команда Александра Точилина не знает побед на протяжении пяти туров. На этом отрезке бело-голубые довольствовались тремя набранными очками и рухнули с вроде бы уверенно удерживаемой третьей позиции на седьмую. Ирония судьбы заключается в том, что напасти свалились на динамовцев после одной из самых ярких побед в истории клуба, когда на Крестовском был повержен, казалось, несокрушимый «Зенит». Думается, его поклонники горько усмехнулись, узнав, что кубковый путь обидчика их команды прервался в Хабаровске, где в этом сезоне выиграла только команда Роберто Манчини.

Теперь же на пути «Динамо», за несколько дней пересекшего всю страну от Калининграда до Дальнего Востока, стоит «Зенит-2». Вроде бы лишь 13-я команда турнира, но это совсем не тот коллектив, который на старте увяз в зоне вылета. Анатолий Давыдов постепенно стабилизировал ситуацию, что произошло во много за счет обретения забивного форварда в лице Андрея Панюкова, и легко с сине-бело-голубыми никому не бывает. Достаточно посмотреть на последние матчи младшего «Зенита». Даже проигрывал он с достоинством — в один мяч в Самаре и дома крепкому «Волгарю», пропустив от астраханцев на последних минутах. Несколько побед и достойные ничьи все это перевешивают. Плюсуем сюда принципиальность дерби, судьбу которого в первом круге решил единственный мяч «Динамо», и ждем напряженной игры с непредсказуемым итогом.

УДЕРЖИТСЯ ЛИ «БАЛТИКА» В ЧЕТВЕРКЕ?

После яркой и эмоциональной победы в прошлом туре «Балтика» наконец-то выполнила промежуточную задачу-минимум, ворвавшись в заветную четверку лидеров. Теперь Игорю Черевченко нужно закрепить позиции, для чего требуется перестать чередовать выигрыши с неудачами. Последние осенью приходятся исключительно на гостевые матчи, и визиты в Самару, Химки и Караваево обернулись фиаско. На очереди Новосибирск и разозленная серией из трех поражений «Сибирь».

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 20, 29.10.2017, 13:00 Сибирь - Балтика -

Если «Балтика» допустит осечку, ей с готовностью воспользуется кто-то из плотной группы преследователей. В первую очередь в данном случае хотелось бы назвать «Тамбов», однако команда Андрея Талалаева без дисквалифицированного Александра Дутова сыграет с «Авангардом». А ведь как раз курская команда в среду выбила тамбовских футболистов из Кубка России, нанеся им первое с 7 апреля домашнее поражение. Кстати, и на старте сезона — еще до прихода на свой пост Хасана Биджиева — «Авангард» также оказался сильнее.