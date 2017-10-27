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14:18 (мск), источник: ТАСС

Шляхтин: Информация об уходе Тихонова из «Крыльев Советов» не имеет под собой почвы

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Руководство региона и футбольного клуба «Крылья Советов» поддерживают главного тренера команды Андрея Тихонова, в информации о его возможном уходе ноль правды. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона вылетели из премьер-лиги, в межсезонье главным тренером стал Тихонов. В 19 турах чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда добилась 12 побед и 2 ничьих и с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.

«Работа, в первую очередь, оценивается по итоговому результату; можно всю дистанцию бежать впереди, а на финишном отрезке выдохнуться и пропустить конкурентов вперед, а может быть и наоборот. Пока можно говорить о промежуточной оценке: после первого круга ФНЛ “Крылья” идут на втором месте, команда вышла в ¼ финала Кубка России, обыграв “Локомотив” и “Рубин”, — сказал Шляхтин. — С другой стороны, команда потерпела несколько очень обидных поражений, потеряла очки в матчах с аутсайдерами и ближайшими конкурентами, игра у команды далеко не всегда получается. Три последних матча в ФНЛ — без побед, “Енисей” ушел в отрыв (47 очков — Прим. ТАСС), команды снизу подтянулись; надеюсь, победа над “Рубином” позволит команде завершить неудачную серию в ФНЛ, придаст ей уверенности».

Однако главным, по словам собеседника ТАСС, является то, что у команды есть потенциал, возможность прогрессировать и решить поставленные задачи. «Со своей стороны руководство клуба всесторонне поддерживает главного тренера, ему надо дать спокойно работать, как говорится, “Андрей Валерьевич, верим”. Сейчас очень важно уверенно провести заключительные матчи года, укрепить свое турнирное положение и спокойно готовиться ко второй части сезона, в перерыве провести хорошую подготовку, где-то что-то исправить, улучшить. Вместе с тренерским штабом посмотрим по составу, обсудим вопросы селекции», — добавил он.

«Бюджет был оптимизирован»

В конце сентября пост губернатора области покинул Николай Меркушкин, известный любовью к футболу. И. о. был назначен Дмитрий Азаров, после чего в СМИ появилась информация, что он может произвести замену главного тренера.

«В этом ноль правды, — уверен Шляхтин. — Наверное, кто-то подумал: “У “Крыльев” неудачная серия, болельщики недовольны игрой, сменился губернатор, значит, отставка главного тренера не исключена”, — и выдал инсайд. У меня была встреча с новым губернатором, в том числе, мы обсуждали вопросы “Крыльев”, он — коренной самарец, давний болельщик “Крыльев”, в футболе разбирается, у него хорошее отношение к команде. После победы над “Рубином” губернатор поздравил команду с успехом, это немаловажно».

Шляхтин заверил, что клубу хватит финансирования для решения задачи по возвращению в премьер-лигу. «После вылета в ФНЛ бюджет клуба был оптимизирован, это вполне логично. В тоже время, сегодня у “Крыльев” достаточное финансирование для решения турнирной задачи. После возвращения в премьер- лигу, очевидно, бюджет необходимо будет увеличивать, чтобы быть конкурентоспособной командной», — рассказал он.

«Крылья Советов» во второй раз в истории не играют в высшем дивизионе чемпионата страны. Самарцы выступали в ФНЛ в сезоне-2014/15.

Крылья Советов
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