Круг второй: ждём ярких премьер. Превью 20-го тура ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Команды порадовали нас кубковыми играми. Как и положено кубковым встречам они закончились с неожиданными результатами, и вот, через призму этих результатов мы и постараемся оценить, что же может ожидать нас в играх 20-го тура.

А тур-то, если посмотреть на его расписание, ожидается совсем непростой, что не матч, то ответочка или дерби. К тому же, не смотря на проведённую ротацию в матчах Кубка России, физическое состояние команд будет из-за этих игр ещё более неодинаковым. Вот написал про ротацию, и промелькнула такая мысль. В кои-то веки, команды ФНЛ во встречах на Кубок проводят изменения в составах, чётко расставляют приоритеты, планируют результаты. И, должно быть с непривычки этим заниматься, допускают ошибки. Вот об этом и поговорим, разбирая встречи предстоящего тура.

Начнём же с игры «Химки» — «Кубань». Обе команды кубковыми матчами обременены не были, поэтому и игра между ними состоится на день раньше всех остальных. И действительно, чего тянуть-то. Команды готовы, недельный цикл соблюдён. Вроде и футбольные дела у обоих коллективов налаживаются. Но вот финансовые вопросы в очередной раз вылезли на свет божий. И если краснодарский клуб в денежной бездне давно, и должен быть по этому поводу сильно стрессоустойчивым, то, как поведут себя футболисты «Химок» в подобной ситуации, покажет только игра. Конечно, снятие с первенства подмосковному клубу не грозит, вряд ли руководство ФНЛ будет рубить сук, на котором сидит, но перераспределение средств по другим спортивным объектам в Химках происходит, и, видимо, доля «Химок» уменьшилась. Насколько всё серьёзно, покажет самоотдача подмосковных футболистов на поле.

Второй игровой день откроют «Томь» и «Луч-Энергия». Обе команды провели в среду кубковые встречи. Вот только завершились они их по-разному. Сибиряки ни в чём не уступили в футболе «бей-беги» клубу РФПЛ «Тосно». С постоянными бездумными навесами в собственную штрафную томичи справлялись на удивление легко, вперёд особо не лезли, но в основное и добавленное время к победе были ближе. Мастерства забить гол, однако, не хватило, а в серии пенальти удар молодого нападающего Павла Кудряшова в перекладину лишил «Томь» возможности бороться за Кубок далее. А вот приморцы в следующий этап розыгрыша прошли. Причём для этого им пришлось, пусть и у себя дома, одолеть «Енисей». «Тигры» «жевали» «львов» весь матч, и, в конце концов, нерасчётливый выход из ворот Чепчугова позволил дальневосточникам уже считать для себя сезон удачным. С таким положительным настроем «тигры» и прибудут в Томск.

Ещё две команды, не игравшие в среду — «Сибирь» и «Балтика» — встретятся в Новосибирске, где попытаются нарушить традицию играть между собой вничью. Напомню, три последних матча между этими командами победителя не выявили. И хотя первый круг соперники завершили с разными показателями (балтийцы — четвёртые, сибиряки — десятые), коллективы остаются довольны собой. Амбиции новосибирцев на более высокие места не распространяются, они трезво оценивают свои силы, хотя в желании покрасоваться наверху таблицы, наверняка, присутствует. Зачем же тогда приглашать своих поклонников на футбол так, как сделано в этот раз, когда зазывалой стала известная певица Пелагея. «Я приглашаю всех вас, дорогие мои земляки, на матчи футбольного клуба “Сибирь”. Давайте докажем, что в Сибири играют в футбол так, как не умеют этого в Бразилии. Поддержим нашу команду», — говорит Пелагея. А что же гости? Калининградцы, наконец-то, ворвались в зону стыков, за что получили благодарность от руководства области. Вот только в гостях они не выигрывали уже очень давно — два месяца, а в трёх последних играх на выезде даже не забивали.

Редко, но так иногда бывает, когда команды в течение недели проводят сразу матч и матч-реванш. Такая ситуация сложилась в играх между «Тамбовом» и курским «Авангардом». Только-только соперники сыграли встречу Кубка России, как тут же подоспела и игра на первенство. Причём место проведения игр одно и то же — Тамбов. Вот только матч первенства пройдёт не на «Спартаке», а на «Локомотиве». Игра стадии 1/8 финала Кубка остался за «Авангардом». «Горожане», которые до этого не проигрывали на своём поле уже 13 матчей подряд, вдруг оступились. Игра от обилия голевых моментов не страдала, но куряне знали, чего они хотят в этой игре, и, главное, знали, как этого добиться. И пусть с первым голом им немного повезло, но таких ошибок, которую совершил Овсиенко, и которая привела ко второму голу в ворота хозяев поля, гости не совершали. Теперь тамбовской команде надо будет отмазываться перед своими болельщиками за этот проигрыш. Представляете, какой сумасшедший настрой будет у них на игру 20-го тура. Представляете, с чем придётся столкнуться «Авангарду»?

«Волжское дерби» в исполнении «Крыльев Советов» и «Олимпийца» должно показать сумели самарцы выбраться из игрового кризиса или нет. Кубковая победа над «Рубином», да ещё и в Казани, вроде бы об этом говорит, но ведь во многих моментах «Крыльям» откровенно повезло. И ещё один момент. После победной игры на Кубок с «Локомотивом» самарцы в игровом плане просели: бездумно, неинициативно, нерезультативно, скучно. Сделала ли команда Тихонова из этого провала выводы? К разговорам же об отставке Андрея Валерьевича серьёзно, по крайней мере, пока, относиться не следует. Встряской для команды эти разговоры послужили, положительный эффект добыт, и хватит об этом. Нижегородцы в кубковой встрече с «Шинником» были разгромлены, но, им, понятное дело, сейчас не до кубковых выступлений. Только-только голову подняли над зоной вылета, а тут поездка в Самару. Вот где надо совершать подвиг согласно расписанию.

«Сибирское дерби» между «Тюменью» и «Енисеем» состоится сразу после вылета команды Аленичева из Кубка. Тюменцы покинули кубковые баталии ранее, и готовились к схватке со «львами», не тратя лишние силы. Поражение в 19 туре от «Спартака-2» было для тюменской команды чувствительным, и от него надо было отойти. Красноярцы в среду проиграли во Владивостоке. Похоже, они просто не ожидали, что приморцы выйдут против них сражаться за победу. Они приехали во Владивосток, вроде как забрать своё, а получили взбучку. Недонастрой явный. Одно хорошо, теперь мы точно знаем, что у «Енисея» тоже есть основной состав, и все разговоры о том, что есть обойма игроков, это просто разговоры.

Ни «Оренбург», ни «Спартак-2» в среду не играли, поэтому к очной встреч подойдут полными сил и энергии. «Газовики» видят перед собой спину «Крыльев», и поэтому должны побеждать москвичей. Предыдущая домашняя встреча у «Оренбурга» не сложилась. «Авангард» им «ноги заплёл». Но спартаковцы не куряне, у своих ворот сидеть не умеют, да и вряд ли будут. Москвичи получают удовольствие от игры в футбол, а не от его разновидности игры на отбой. Уверен, в воскресенье в Ростоши на «Газовике» будет интересно.

Не менее интересно будет и на «Урожае», где «Шинник» будет принимать «Факел». В 1/8 финала Кубка страны ярославцы вдоволь покуражились над «Олимпийцем», обыграв нижегородцев 4:0. Причём сделали это, по существу, экспериментальным составом. Так что и с настроением, и в физическом плане у волжан всё будет нормально. Интересный факт, «Шинник» в Кубке России провёл уже 3 встречи, но не пропустил ещё ни одного гола в свои ворота. Смущает одно, после интересных серий, ярославцы демонстрируют разгильдяйство. А с «Факелом» надо держать ухо востро. Стабильности у команды нет, но выстрелить она может. В качестве примера можно вспомнить игры в Калининграде и в Воронеже с «Крыльями».

Ещё одно «волжское дерби» нас ожидает в Астрахани, где местный «Волгарь» померится силами с волгоградским «Ротором». Вроде бы в турнирной таблице между командами дистанция огромного размера в виде 10 очков, и быть бы астраханцам в этой игре фаворитами, но в «Ротор» пришёл амбициозный и уверенный в себе тренер — Сергей Павлов. Сейчас многие обсуждают плюсы и минусы этого назначения. Скажу так. Давайте посмотрим. Уж точно, хуже от этого волгоградцам не будет. В первом же матче под руководством нового наставника удача повернулась к команде лицом. А это говорит о том, что команде Газзаева будет очень непросто обыграть такого соперника, который теперь находится на моральном подъёме, да к тому же астраханское поле на стадионе «Центральный» для «Ротора» не чужое. Вспомните, первые домашние матчи нынешнего сезона он проводил именно там.