Круг второй: ждём ярких премьер. Превью 20-го тура ФНЛ
Между последними матчами первого круга и стартовыми играми второго
Между последними матчами первого круга и стартовыми играми второго
Команды порадовали нас кубковыми играми. Как и положено кубковым встречам они закончились с неожиданными результатами, и вот, через призму этих результатов мы и постараемся оценить, что же может ожидать нас в играх 20-го тура.
А
Начнём же с игры «Химки» — «Кубань». Обе команды кубковыми матчами обременены не были, поэтому и игра между ними состоится на день раньше всех остальных. И действительно, чего
Второй игровой день откроют «Томь» и «Луч-Энергия». Обе команды провели в среду кубковые встречи. Вот только завершились они их
Ещё две команды, не игравшие в среду — «Сибирь» и «Балтика» — встретятся в Новосибирске, где попытаются нарушить традицию играть между собой вничью. Напомню, три последних матча между этими командами победителя не выявили. И хотя первый круг соперники завершили с разными показателями (балтийцы — четвёртые, сибиряки — десятые), коллективы остаются довольны собой. Амбиции новосибирцев на более высокие места не распространяются, они трезво оценивают свои силы, хотя в желании покрасоваться наверху таблицы, наверняка, присутствует. Зачем же тогда приглашать своих поклонников на футбол так, как сделано в этот раз, когда зазывалой стала известная певица Пелагея. «Я приглашаю всех вас, дорогие мои земляки, на матчи футбольного клуба “Сибирь”. Давайте докажем, что в Сибири играют в футбол так, как не умеют этого в Бразилии. Поддержим нашу команду», — говорит Пелагея. А что же гости? Калининградцы,
Редко, но так иногда бывает, когда команды в течение недели проводят сразу матч и
«Волжское дерби» в исполнении «Крыльев Советов» и «Олимпийца» должно показать сумели самарцы выбраться из игрового кризиса или нет. Кубковая победа над «Рубином», да ещё и в Казани, вроде бы об этом говорит, но ведь во многих моментах «Крыльям» откровенно повезло. И ещё один момент. После победной игры на Кубок с «Локомотивом» самарцы в игровом плане просели: бездумно, неинициативно, нерезультативно, скучно. Сделала ли команда Тихонова из этого провала выводы? К разговорам же об отставке Андрея Валерьевича серьёзно, по крайней мере, пока, относиться не следует. Встряской для команды эти разговоры послужили, положительный эффект добыт, и хватит об этом. Нижегородцы в кубковой встрече с «Шинником» были разгромлены, но, им, понятное дело, сейчас не до кубковых выступлений.
«Сибирское дерби» между «Тюменью» и «Енисеем» состоится сразу после вылета команды Аленичева из Кубка. Тюменцы покинули кубковые баталии ранее, и готовились к схватке со «львами», не тратя лишние силы. Поражение в 19 туре от «Спартака-2» было для тюменской команды чувствительным, и от него надо было отойти. Красноярцы в среду проиграли во Владивостоке. Похоже, они просто не ожидали, что приморцы выйдут против них сражаться за победу. Они приехали во Владивосток, вроде как забрать своё, а получили взбучку. Недонастрой явный. Одно хорошо, теперь мы точно знаем, что у «Енисея» тоже есть основной состав, и все разговоры о том, что есть обойма игроков, это просто разговоры.
Ни «Оренбург», ни «Спартак-2» в среду не играли, поэтому к очной встреч подойдут полными сил и энергии. «Газовики» видят перед собой спину «Крыльев», и поэтому должны побеждать москвичей. Предыдущая домашняя встреча у «Оренбурга» не сложилась. «Авангард» им «ноги заплёл». Но спартаковцы не куряне, у своих ворот сидеть не умеют, да и вряд ли будут. Москвичи получают удовольствие от игры в футбол, а не от его разновидности игры на отбой. Уверен, в воскресенье в Ростоши на «Газовике» будет интересно.
Не менее интересно будет и на «Урожае», где «Шинник» будет принимать «Факел». В 1/8 финала Кубка страны ярославцы вдоволь покуражились над «Олимпийцем», обыграв нижегородцев 4:0. Причём сделали это, по существу, экспериментальным составом. Так что и с настроением, и в физическом плане у волжан всё будет нормально. Интересный факт, «Шинник» в Кубке России провёл уже 3 встречи, но не пропустил ещё ни одного гола в свои ворота. Смущает одно, после интересных серий, ярославцы демонстрируют разгильдяйство. А с «Факелом» надо держать ухо востро. Стабильности у команды нет, но выстрелить она может. В качестве примера можно вспомнить игры в Калининграде и в Воронеже с «Крыльями».
Ещё одно «волжское дерби» нас ожидает в Астрахани, где местный «Волгарь» померится силами с волгоградским «Ротором». Вроде бы в турнирной таблице между командами дистанция огромного размера в виде 10 очков, и быть бы астраханцам в этой игре фаворитами, но в «Ротор» пришёл амбициозный и уверенный в себе тренер — Сергей Павлов. Сейчас многие обсуждают плюсы и минусы этого назначения. Скажу так. Давайте посмотрим. Уж точно, хуже от этого волгоградцам не будет. В первом же матче под руководством нового наставника удача повернулась к команде лицом. А это говорит о том, что команде Газзаева будет очень непросто обыграть такого соперника, который теперь находится на моральном подъёме, да к тому же астраханское поле на стадионе «Центральный» для «Ротора» не чужое. Вспомните, первые домашние матчи нынешнего сезона он проводил именно там.
И снова говорим о дерби. На этот раз о самом настоящем, питерском, в котором невские динамовцы будут принимать «Зенит-2». В нынешнем сезоне у