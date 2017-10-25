«Балтика» выбрала клубный талисман

Маскотом футбольного клуба стал зубр — за этот вариант проголосовало более половины болельщиков. Он входил в тройку лидеров — помимо него, в финал вышли такие варианты, как лис и лев.

Во время первого отборочного этапа болельщики прислали более 50 вариантов, среди которых были даже такие экзотичные, как Нептун, барон Мюнхгаузен, Робинзон Крузо, балтийская селёдка, угорь, Ждун и др. Кроме того, читатели Клопс.Ru также предлагали ряд персонажей: кота Матроскина, Аквамена и даже сома из Преголи.