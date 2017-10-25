Тихонов: Хочу передать привет тем, кто пишет о моём увольнении из «Крыльев»

«Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определённые результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкреплённые “новости”. Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут. Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно», — сказал Тихонов в эфире программы «Все на матч».