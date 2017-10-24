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10:19 (мск), источник: Onedivision.ru

«Сибирь» получила право сыграть на Кубке ФНЛ

По итогам первого круга первенства определились команды, получившие право принять участие в ФОНБЕТ-Кубке ФНЛ 2018, который пройдет с 10 по 24 февраля на Кипре в городе Пафос.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства.

Почти все команды Футбольной Национальной Лиги предварительно подтвердили намерение сыграть на ФОНБЕТ-Кубке ФНЛ 2018. Есть заявки и от клубов других профессиональных лиг России. В случае отказа кого-то из упомянутых выше команд приоритетное право заменить их имеют команды ФНЛ, не попавшие в число участников по итогам первого круга первенства. Окончательный состав участников кипрского турнира будет утвержден в ноябре.

Кубок ФНЛ — ежегодный товарищеский турнир лучших команд по итогам первого круга Первенства ФНЛ. «Сибирь» участвовала в Кубке ФНЛ 4 раза, и лучшим результатом команды остаётся 3-е место в дебютном турнире в 2012 году.

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