«Сибирь» получила право сыграть на Кубке ФНЛ

Почти все команды Футбольной Национальной Лиги предварительно подтвердили намерение сыграть на ФОНБЕТ-Кубке ФНЛ 2018. Есть заявки и от клубов других профессиональных лиг России. В случае отказа кого-то из упомянутых выше команд приоритетное право заменить их имеют команды ФНЛ, не попавшие в число участников по итогам первого круга первенства. Окончательный состав участников кипрского турнира будет утвержден в ноябре.