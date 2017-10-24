«Сибирь» получила право сыграть на Кубке ФНЛ
По итогам первого круга первенства определились команды, получившие право принять участие в
По итогам первого круга первенства определились команды, получившие право принять участие в
Напомним, что право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства.
Почти все команды Футбольной Национальной Лиги предварительно подтвердили намерение сыграть на
Кубок ФНЛ — ежегодный товарищеский турнир лучших команд по итогам первого круга Первенства ФНЛ. «Сибирь» участвовала в Кубке ФНЛ 4 раза, и лучшим результатом команды остаётся 3-е место в дебютном турнире в 2012 году.