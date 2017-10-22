Аленичев сносит все на своем пути, а Тихонов — в кризисе?

АЛЕНИЧЕВ ПОЛУЧИЛ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

«Енисей» преподнес шикарный подарок своему главному тренеру Дмитрию Аленичеву, которому в пятницу исполнилось 45 лет. В своем манеже «львы» разгромили крепкий «Шинник» Александра Побегалова — 4:1. Дубль на счету Кутьина. Не ушел с поля без гола и лучший бомбардир первенства Козлов (15 точных ударов в 19 играх). В конце первого тайма он издевательски пробил в дальний угол из-под защитников. А заменивший его Ломакин вообще сотворил настоящий шедевр. Если будет время, не поленитесь и посмотрите, как арендованный у «Урала» хавбек жахнул с 20 метров с левой ноги в «девятку».

Беспроигрышная серия «Енисея» достигла уже 14 матчей. В последний раз дружина Аленичева уступала в конце июля — «Тамбову» (0:5).

— Очень рад, что ту просьбу преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили, — сказал Аленичев на пресс-конференции. — Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто. Мы очень хорошо выглядели в первом тайме. Рад, что забили нападающие, однако пропущенный мяч заставил понервничать… Хорошо, что Саша Ломакин убил интригу красивейшим ударом. Абсолютно заслуженная победа!

«СИБИРЬ» СЕТУЕТ НА СУДЕЙСТВО И ПОЛЕ В ТАМБОВЕ

В родных стенах с таким же счетом победил и «Тамбов», прервавший трехматчевую безвыигрышную серию. Под горячую руку команды Андрея Талалаева попала «Сибирь». Хозяева владели преимуществом на протяжении всей встречи, доведя дело до разгрома в концовке. Впрочем, у тренера гостей Сергея Кирсанова возникли вопросы к судейству и качеству газона.

— Трудно что-то говорить, когда такой крупный счет… Хотя он не по игре, — заметил Кирсанов. — В наши ворота поставили пенальти, но нарушение там было до штрафной. Судья ошибся — не знаю, преднамеренно или нет… На таком поле сложно играть в футбол. Оно даже хуже, чем наше искусственное. Хозяевам было легче, они максимально упростили игру.

Талалаев в свою очередь похвалил своих подопечных за разумный футбол: «Мне игра понравилась. Достаточно уверенная победа над хорошим, организованным соперником. Рад, что продолжили играть в разумный футбол с контролем мяча, угрозами воротам “Сибири” и не потеряли очки, как это было в ряде матчей с командами, на которые ходят по 200 зрителей…».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BagzFsEhIXI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лучшие моменты матча #ТамбовСибирь в фотографиях ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ПФК "Тамбов" (@pfctambov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-21T13:54:37+00:00">Oct 21, 2017 at 6:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ОРЕНБУРГ» НЕ СМОГ ОБЫГРАТЬ «АВАНГАРД»

А вот «Оренбург» дома оступился, принимая курский «Авангард». Подопечные Владимира Федотова в середине первого тайма оказались в роли отыгрывающихся. Довольно нелепым получилось нарушение Андреева, которое привело к пенальти в ворота хозяев. Защитник в борьбе на «втором этаже» выставил вперед руку, и мяч угодил именно в нее… Опытнейший Мамтов восстановил равновесие уже после перерыва, из непростой ситуации мощно пробив под перекладину. Впрочем, на большее хозяева так и не сподобились.

— Какой-то нелепый пенальти. Не знаю, откуда ноги выросли… Так или иначе он нас немного обескуражил, и почти весь первый тайм мы приходили в себя, — констатировал Федотов. — А после перерыва перевернули игру, создавали моменты, били, но все же не хватило остроты впереди.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BahLJ1ank_r/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#фкоренбург #футбол #Оренбург #ФНЛ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Футбольный Клуб "Оренбург" (@fcorenburg) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-21T17:24:54+00:00">Oct 21, 2017 at 10:24am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ДЕТСКИЕ ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ ИГРОКОВ ТИХОНОВА

«Крылья» в Краснодаре атаковали больше «Кубани», но все как-то предсказуемо. Первый удар в створ самарцы нанесли лишь после перерыва. Да и в голе гостей велика заслуга голкипера Дюпина. Вратарь не удержал мяч после удара головой Ткачука.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 19, 21.10.2017, 17:00 Кубань 2 Крылья Советов 1

Желто-зеленые не раскисли и в течение 7 минут перевернули все с ног на голову. Шедевральным вышел удар у Коновалова, который подобрал отскок за пределами штрафной и, положив корпус, пробил в правую от себя «девятку». А потом краснодарцы разыграли образцовую трехходовку: последовала длинная передача в штрафную и нестареющий Гогниев изумительно скинул головой на набегавшего на дальний угол ворот Лобкарева — 2:1.

Это уже третье поражение подопечных Андрея Тихонова в последних пяти матчах. Впору говорить о кризисе? Волжане остались на второй строчке в турнирной таблице, однако отставание от «Енисея» уже составляет 9 очков.

— В первом тайме мы ничего не дали сделать сопернику в комбинационном плане. После перерыва смогли забить гол. Затем нам надо было сыграть строже. А мы снова совершаем детские ошибки… И это касается ребят взрослых, которые уже прошли премьер-лигу. Ответственность лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы, — сказал Тихонов после матча.

«БАЛТИКА» — В «СТЫКАХ»

После исторической победы в Кубке России над «Зенитом» питерское «Динамо» не выигрывает уже пять матчей кряду. В Калининграде вместе с «Балтикой» бело-голубые устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих аж пять мячей. Подопечные Игоря Черевченко оказались точнее. В составе хозяев, несомненно, стоит отметить ивуарийца Себаи — наверное, самого противоречивого игрока ФНЛ. Африканский форвард, который в нынешнем сезоне уже дважды удаляли с поля, на этот раз и сам забил, и пас голевой отдал. «Балтика» — четвертая в таблице, но команде явно не хватает стабильности. Как правило, после победы калининградцев сразу следует поражение.

Динамовцы опускаются на шестую строчку. Кроме того, из-за сильного тумана над Калининградом рейс до Питера отложили до воскресенья…