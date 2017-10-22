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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев сносит все на своем пути, а Тихонов — в кризисе?

Крупные победы «Енисея» и «Тамбова», четвертое место «Балтики» и поражение «Крыльев» в Краснодаре — в обзоре 19-го тура ФНЛ.

АЛЕНИЧЕВ ПОЛУЧИЛ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

«Енисей» преподнес шикарный подарок своему главному тренеру Дмитрию Аленичеву, которому в пятницу исполнилось 45 лет. В своем манеже «львы» разгромили крепкий «Шинник» Александра Побегалова — 4:1. Дубль на счету Кутьина. Не ушел с поля без гола и лучший бомбардир первенства Козлов (15 точных ударов в 19 играх). В конце первого тайма он издевательски пробил в дальний угол из-под защитников. А заменивший его Ломакин вообще сотворил настоящий шедевр. Если будет время, не поленитесь и посмотрите, как арендованный у «Урала» хавбек жахнул с 20 метров с левой ноги в «девятку».

Беспроигрышная серия «Енисея» достигла уже 14 матчей. В последний раз дружина Аленичева уступала в конце июля — «Тамбову» (0:5).

— Очень рад, что ту просьбу преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили, — сказал Аленичев на пресс-конференции. — Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто. Мы очень хорошо выглядели в первом тайме. Рад, что забили нападающие, однако пропущенный мяч заставил понервничать… Хорошо, что Саша Ломакин убил интригу красивейшим ударом. Абсолютно заслуженная победа!

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«СИБИРЬ» СЕТУЕТ НА СУДЕЙСТВО И ПОЛЕ В ТАМБОВЕ

В родных стенах с таким же счетом победил и «Тамбов», прервавший трехматчевую безвыигрышную серию. Под горячую руку команды Андрея Талалаева попала «Сибирь». Хозяева владели преимуществом на протяжении всей встречи, доведя дело до разгрома в концовке. Впрочем, у тренера гостей Сергея Кирсанова возникли вопросы к судейству и качеству газона.

— Трудно что-то говорить, когда такой крупный счет… Хотя он не по игре, — заметил Кирсанов. — В наши ворота поставили пенальти, но нарушение там было до штрафной. Судья ошибся — не знаю, преднамеренно или нет… На таком поле сложно играть в футбол. Оно даже хуже, чем наше искусственное. Хозяевам было легче, они максимально упростили игру.

Талалаев в свою очередь похвалил своих подопечных за разумный футбол: «Мне игра понравилась. Достаточно уверенная победа над хорошим, организованным соперником. Рад, что продолжили играть в разумный футбол с контролем мяча, угрозами воротам “Сибири” и не потеряли очки, как это было в ряде матчей с командами, на которые ходят по 200 зрителей…».

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«ОРЕНБУРГ» НЕ СМОГ ОБЫГРАТЬ «АВАНГАРД»

А вот «Оренбург» дома оступился, принимая курский «Авангард». Подопечные Владимира Федотова в середине первого тайма оказались в роли отыгрывающихся. Довольно нелепым получилось нарушение Андреева, которое привело к пенальти в ворота хозяев. Защитник в борьбе на «втором этаже» выставил вперед руку, и мяч угодил именно в нее… Опытнейший Мамтов восстановил равновесие уже после перерыва, из непростой ситуации мощно пробив под перекладину. Впрочем, на большее хозяева так и не сподобились.

— Какой-то нелепый пенальти. Не знаю, откуда ноги выросли… Так или иначе он нас немного обескуражил, и почти весь первый тайм мы приходили в себя, — констатировал Федотов. — А после перерыва перевернули игру, создавали моменты, били, но все же не хватило остроты впереди.

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ДЕТСКИЕ ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ ИГРОКОВ ТИХОНОВА

«Крылья» в Краснодаре атаковали больше «Кубани», но все как-то предсказуемо. Первый удар в створ самарцы нанесли лишь после перерыва. Да и в голе гостей велика заслуга голкипера Дюпина. Вратарь не удержал мяч после удара головой Ткачука.

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 19, 21.10.2017, 17:00
Кубань
2Крылья Советов1

Желто-зеленые не раскисли и в течение 7 минут перевернули все с ног на голову. Шедевральным вышел удар у Коновалова, который подобрал отскок за пределами штрафной и, положив корпус, пробил в правую от себя «девятку». А потом краснодарцы разыграли образцовую трехходовку: последовала длинная передача в штрафную и нестареющий Гогниев изумительно скинул головой на набегавшего на дальний угол ворот Лобкарева — 2:1.

Это уже третье поражение подопечных Андрея Тихонова в последних пяти матчах. Впору говорить о кризисе? Волжане остались на второй строчке в турнирной таблице, однако отставание от «Енисея» уже составляет 9 очков.

— В первом тайме мы ничего не дали сделать сопернику в комбинационном плане. После перерыва смогли забить гол. Затем нам надо было сыграть строже. А мы снова совершаем детские ошибки… И это касается ребят взрослых, которые уже прошли премьер-лигу. Ответственность лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы, — сказал Тихонов после матча.

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«БАЛТИКА» — В «СТЫКАХ»

После исторической победы в Кубке России над «Зенитом» питерское «Динамо» не выигрывает уже пять матчей кряду. В Калининграде вместе с «Балтикой» бело-голубые устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих аж пять мячей. Подопечные Игоря Черевченко оказались точнее. В составе хозяев, несомненно, стоит отметить ивуарийца Себаи — наверное, самого противоречивого игрока ФНЛ. Африканский форвард, который в нынешнем сезоне уже дважды удаляли с поля, на этот раз и сам забил, и пас голевой отдал. «Балтика» — четвертая в таблице, но команде явно не хватает стабильности. Как правило, после победы калининградцев сразу следует поражение.

Динамовцы опускаются на шестую строчку. Кроме того, из-за сильного тумана над Калининградом рейс до Питера отложили до воскресенья…

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