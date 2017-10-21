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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» проиграл «Волгарю», пропустив на 94-й минуте

«Зенит-2» проиграл «Волгарю» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:2.

На 18-й минуте Алексей Сутормин вывел гостей вперёд, однако в середине второй половины игры Владислав Сиротов сравнял счёт. На 94-й минуте «Волгарь» сумел добиться победы — решающий мяч забил Роман Акбашев.

«Зенит-2» (20 очков) располагается на 13-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (28), прервавший серию из четырёх подряд поражений, занимает восьмое место.

Зенит-2 1:2
Первый тайм: 0:1
Волгарь
21.10.2017, 19:00 Зрители: 430 основной раунд: 19-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Юрий Газзаев
Голы
61′ Владислав Сиротов 37
19 Алексей Сутормин 18′
70 Роман Акбашев 90+4′
Составы
Егор Бабурин 71
Василий Запрягаев 39
Максим Карпов 50
Илья Зуев 58
Владислав Сиротов 37
Кирилл Капленко 55
Владиславс Соловейчикс 81
Дмитрий Богаев 88
46′ Леон Мусаев 38
Никита Андреев 67
85′ Андрей Панюков 33
Николай Прудников 32
63′ Даниил Лесовой 64
Александр Еловских 98
16 Дмитрий Терновский
2 Евгений Кирисов
13 Игорь Калинин
23 Антон Григорьев 81′
24 Игорь Климов
19 Алексей Сутормин 67′
70 Роман Акбашев
14 Владлен Бабаев 87′
20 Александр Болонин
18 Олег Шалаев 78′
8 Андрей Бочков
33 Аслан Дышеков 88′
10 Руслан Газзаев
11 Сергей Веркашанский 65′
9 Алексей Бабырь
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
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