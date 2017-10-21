«Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» в выездном матче 19-го тура первенства ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Николая Писарева. В составе победителей мячи забили Михаил Сорочкин (61-я минута) и Даниил Фомин (71, с пенальти). Автором гола у хозяев стал Кирилл Марущак (66).