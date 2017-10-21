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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» в выездном матче 19-го тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Футболисты нижегородского «Олимпийца» нанесли гостевое поражение владивостокскому клубу «Луч-Энергия» в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Николая Писарева. В составе победителей мячи забили Михаил Сорочкин (61-я минута) и Даниил Фомин (71, с пенальти). Автором гола у хозяев стал Кирилл Марущак (66).

«Олимпиец» набрал 19 очков и поднялся на 14-е место в первенстве. У «Луча-Энергии» на балл меньше, команда находится в зоне вылета из ФНЛ, занимая 18-ю позицию в турнирной таблице.

Луч-Энергия 1:2
Первый тайм: 0:0
Олимпиец
21.10.2017, 08:00 Зрители: 850 основной раунд: 19-й тур Динамо
Главные тренеры
Жолт Хорняк Николай Писарев
Голы
66′ Кирилл Марущак 18
9 Михаил Сорочкин 61′
74 Даниил Фомин 71′
Составы
Александр Котляров 1
78′ Максим Насадюк 3
Кирилл Марущак 18
Ишхан Гелоян 7
Антон Килин 8
Александр Носов 10
Сергей Пономаренко 12
Руслан Гордиенко 9
63′ Евгений Стешин 5
Андрей Мязин 87
76′ Оливер Празновски 21
Иван Хлебородов 95
40′ 46′ Дмитрий Маляка 15
Амир Бажев 29
1 Артур Анисимов
2 Кирилл Маляров
25 Александр Филин
55 Юрий Морозов
90 Андрей Хрипков
11 Игорь Горбунов
74 Даниил Фомин
4 Артем Абрамов 69′ 51′
91 Виктор Карпухин
7 Анатолий Нежелев 90′ 40′
87 Владимир Гогберашвили
20 Игорь Ламбарский 79′
42 Юрий Кириллов
9 Михаил Сорочкин 64′
10 Игорь Беляков
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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