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«Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» в выездном матче 19-го тура первенства ФНЛ
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Николая Писарева. В составе победителей мячи забили Михаил Сорочкин (61-я минута) и Даниил Фомин (71, с пенальти). Автором гола у хозяев стал Кирилл Марущак (66).
«Олимпиец» набрал 19 очков и поднялся на 14-е место в первенстве. У «Луча-Энергии» на балл меньше, команда находится в зоне вылета из ФНЛ, занимая 18-ю позицию в турнирной таблице.
|Луч-Энергия
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Олимпиец
|Жолт Хорняк
|Николай Писарев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)