Сегодня годовщина трагедии.
Аленичев vs Побегалов, Тихонов и Талалаев против кризиса
«СЭ» представляет пять главных интриг 19-го тура первенства ФНЛ.
«СЭ» представляет пять главных интриг 19-го тура первенства ФНЛ.
КАК ПОЗДРАВЯТ АЛЕНИЧЕВА?
Отрыв «Енисея» от второго места вырос уже до шести очков, и после памятного унижения в Тамбове «Енисей» не знает осечек на протяжении 13 туров, сделав на этом отрезке лишь две ничьих. А манеж в Красноярске и вовсе выглядит неприступной крепостью, где хозяева выиграли все семь поединков с суммарным счетом 17:3! Здесь уже были разбиты прямые конкуренты — «Крылья Советов» и «Оренбург», поэтому хочется задаться вопросом: можно ли на сибирской синтетике выиграть? Тем более, сейчас, когда команда захочет уже на поле поздравить отметившего накануне 45-й день рождения Дмитрия Аленичева.
Тем не менее, праздничную атмосферу способен нарушить Александр Побегалов, победивший в красноярском манеже в прошлом сезоне и вернувший «Шинник» в четверку лидеров благодаря серии из трех побед, к каждой из которых приложил руку ветеран Эльдар Низамутдинов. Не может не впечатлять список последних жертв ярославцев, в котором значатся «Тамбов», «Спартак-2» и «Балтика». Стоит вспомнить и предыдущие дуэли Аленичева и Побегалова. Четыре года назад в Туле «Арсенал» Дмитрия Анатольевича забил ярославцам четыре безответных мяча, однако три месяца спустя Александр Михайлович ответил еще более впечатляющим разгромом — 5:0. Как все сложится на этот раз?
КУБАНСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ САМАРЫ
Вопреки известной поговорке, в одну воронку снаряд вполне может попасть и два, и даже три раза. «Крылья Советов» соврать не дадут. Многие считали, что два тура подряд встречавшиеся с занимавшими последнее 20-е место соперниками самарцы получат шесть очков чуть ли не на блюдечке, а вместо этого лицевой счет команды Андрея Тихонова пополнил лишь один балл. Да и тот после воронежской осечки пришлось отвоевывать, отыгрываясь по ходу домашнего матча с «Ротором». Увеличившееся отставание от «Енисея» при наличии двух прямых путевок в
Такое же расстояние, кстати, отделяет самарского соперника «Кубань» от зоны вылета, зато последние туры подопечные Евгения Калешина могут записать себе в плюс. Они не только набрали в трех турах треть имеющихся сейчас очков, но и не пропускают уже 296 минут. Так что на легкую жизнь «Крыльям» рассчитывать не приходится. Вспомните, кстати, опыт «Енисея», сумевшего уйти от поражения на «Кубани» лишь за счет заработанного в концовке пенальти. Да и сами самарцы на этом стадионе еще в
ЧЬЯ СЕРИЯ ПРОДЛИТСЯ В КАЛИНИНГРАДЕ?
Матч в Калининграде в плане турнирной значимости вполне может составить конкуренцию поединку «Енисея» и «Шинника», а успех будет одинаково ценен как для «Балтики», так и для покинувшего лидирующий квартет «Динамо». Питерцы, прогремев на всю Россию благодаря кубковой победе над «Зенитом», после того знакового успеха забуксовали. В четырех турах команда Александра Точилина набрала лишь три очка, опустившись на пятое место. Бесспорно, у
Предстоящий поединок в Калининграде может усложнить положение «Динамо» и, напротив, благотворно сказаться на перспективах «Балтики», которой в последнее время не хватает стабильности. Подопечные Игоря Черевченко чередуют победы с поражениями, а тренерскому штабу постоянно приходится перекраивать состав. Сегодня в него вернется отбывший уже не первую дисквалификацию Сенин Себаи, однако вне игры останутся удаленный в прошлом туре полузащитник Валерий Чуперка и получившие лишние предупреждения Александр Шешуков и Виталий Каленкович. Интересно, какая серия после встречи в Калининграде продлится: из четырех гостевых матчей «Динамо» без поражений (+2=2) или аналогичный, но домашний пятиматчевый цикл «Балтики» (+4=1)?
ПАВЛОВ ВМЕСТО ЕСИПОВА
В Волгограде давно ходили слухи о грядущих переменах, но случились они в тот момент, когда этого многие не ждали. Да, «Ротор» остался на последнем месте, однако решение расстаться с Валерием Есиповым было принято после того, как волжане добились гостевой ничьей с «Крыльями». Теперь выводить команду из кризиса предстоит Сергею Павлову, после расставания с «Арсеналом»
До подлинного возрождения «Ротора» дорога куда более длинная и сложная, но этот путь Павлов намерен пройти, заявив о планах возвращения в
НАЧНЕТ ЛИ «ТАМБОВ» НОВУЮ СЕРИЮ?
Упущенная домашняя победа в обрамлении поражений в Караваево и Тюмени серьезно пошатнули позиции «Тамбова», который еще недавно мог похвастаться стартовавшей еще в прошлом сезоне серией из одиннадцати домашних побед. И вот уже Андрей Талалаев публично упрекает своих подопечных, а также критикует соперников за сверхзакрытый футбол. Хотя, несмотря на занимаемое командой седьмое место, положение ее далеко не критическое. Идущий четвертым «Шинник» впереди всего на два очка, и есть пример «Оренбурга», который из середины таблицы за несколько туров совершил впечатляющий рывок в лидирующую группу.
Так что «Тамбову» нужно хорошенько поработать и научиться, в числе прочего, взламывать глубокоэшелонированную оборону. Именно ее умеет выстраивать в «Сибири» Сергей Кирсанов, чья команда едва ли не идеально по меркам ФНЛ умеет действовать вторым номером. Если брать за точку отсчета август, то за два с небольшим месяца новосибирцы провалились только в Самаре (0:3), тогда как в пяти других гостевых поединках у них четыре победы (!) и нулевая ничья в Тюмени, где в прошлую субботу разбили «Тамбов». В общем, девятое место «Сибири» не должно вводить в заблуждение — Талалаева и его футболистов после работы над ошибками ждет серьезный экзаменатор.