Аленичев vs Побегалов, Тихонов и Талалаев против кризиса

КАК ПОЗДРАВЯТ АЛЕНИЧЕВА?

Отрыв «Енисея» от второго места вырос уже до шести очков, и после памятного унижения в Тамбове «Енисей» не знает осечек на протяжении 13 туров, сделав на этом отрезке лишь две ничьих. А манеж в Красноярске и вовсе выглядит неприступной крепостью, где хозяева выиграли все семь поединков с суммарным счетом 17:3! Здесь уже были разбиты прямые конкуренты — «Крылья Советов» и «Оренбург», поэтому хочется задаться вопросом: можно ли на сибирской синтетике выиграть? Тем более, сейчас, когда команда захочет уже на поле поздравить отметившего накануне 45-й день рождения Дмитрия Аленичева.

Тем не менее, праздничную атмосферу способен нарушить Александр Побегалов, победивший в красноярском манеже в прошлом сезоне и вернувший «Шинник» в четверку лидеров благодаря серии из трех побед, к каждой из которых приложил руку ветеран Эльдар Низамутдинов. Не может не впечатлять список последних жертв ярославцев, в котором значатся «Тамбов», «Спартак-2» и «Балтика». Стоит вспомнить и предыдущие дуэли Аленичева и Побегалова. Четыре года назад в Туле «Арсенал» Дмитрия Анатольевича забил ярославцам четыре безответных мяча, однако три месяца спустя Александр Михайлович ответил еще более впечатляющим разгромом — 5:0. Как все сложится на этот раз?

КУБАНСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ САМАРЫ

Вопреки известной поговорке, в одну воронку снаряд вполне может попасть и два, и даже три раза. «Крылья Советов» соврать не дадут. Многие считали, что два тура подряд встречавшиеся с занимавшими последнее 20-е место соперниками самарцы получат шесть очков чуть ли не на блюдечке, а вместо этого лицевой счет команды Андрея Тихонова пополнил лишь один балл. Да и тот после воронежской осечки пришлось отвоевывать, отыгрываясь по ходу домашнего матча с «Ротором». Увеличившееся отставание от «Енисея» при наличии двух прямых путевок в премьер-лигу не выглядит проблемой, тогда как дышащий в спину «Оренбург» лишает волжан права на ошибку, находясь на дистанции одной победы.

Такое же расстояние, кстати, отделяет самарского соперника «Кубань» от зоны вылета, зато последние туры подопечные Евгения Калешина могут записать себе в плюс. Они не только набрали в трех турах треть имеющихся сейчас очков, но и не пропускают уже 296 минут. Так что на легкую жизнь «Крыльям» рассчитывать не приходится. Вспомните, кстати, опыт «Енисея», сумевшего уйти от поражения на «Кубани» лишь за счет заработанного в концовке пенальти. Да и сами самарцы на этом стадионе еще в премьер-лиге проиграли три последних матча с разностью мячей 1:10. С другой стороны, плюсом для гостей станут кадровые проблемы краснодарцев, лишившихся сразу двух своих лидеров — дисквалифицированного Никиту Малярова и перенесшего операцию по поводу острого аппендицита Владимира Обухова.

ЧЬЯ СЕРИЯ ПРОДЛИТСЯ В КАЛИНИНГРАДЕ?

Матч в Калининграде в плане турнирной значимости вполне может составить конкуренцию поединку «Енисея» и «Шинника», а успех будет одинаково ценен как для «Балтики», так и для покинувшего лидирующий квартет «Динамо». Питерцы, прогремев на всю Россию благодаря кубковой победе над «Зенитом», после того знакового успеха забуксовали. В четырех турах команда Александра Точилина набрала лишь три очка, опустившись на пятое место. Бесспорно, у бело-голубых были серьезные соперники, но легче от этого не становится. Тем более, когда за мгновения до финального свистка упускается домашняя победа над «Спартаком-2».

Предстоящий поединок в Калининграде может усложнить положение «Динамо» и, напротив, благотворно сказаться на перспективах «Балтики», которой в последнее время не хватает стабильности. Подопечные Игоря Черевченко чередуют победы с поражениями, а тренерскому штабу постоянно приходится перекраивать состав. Сегодня в него вернется отбывший уже не первую дисквалификацию Сенин Себаи, однако вне игры останутся удаленный в прошлом туре полузащитник Валерий Чуперка и получившие лишние предупреждения Александр Шешуков и Виталий Каленкович. Интересно, какая серия после встречи в Калининграде продлится: из четырех гостевых матчей «Динамо» без поражений (+2=2) или аналогичный, но домашний пятиматчевый цикл «Балтики» (+4=1)?

ПАВЛОВ ВМЕСТО ЕСИПОВА

В Волгограде давно ходили слухи о грядущих переменах, но случились они в тот момент, когда этого многие не ждали. Да, «Ротор» остался на последнем месте, однако решение расстаться с Валерием Есиповым было принято после того, как волжане добились гостевой ничьей с «Крыльями». Теперь выводить команду из кризиса предстоит Сергею Павлову, после расставания с «Арсеналом» какое-то время трудившемуся в Казахстане. Один из самых опытных российских специалистов фактически возвращается домой, ведь от Волгограда до Камышина, где в свое время гремел на всю Россию и пробивался в еврокубки выпестованный им «Текстильщик», каких-то 180 километров.

До подлинного возрождения «Ротора» дорога куда более длинная и сложная, но этот путь Павлов намерен пройти, заявив о планах возвращения в премьер-лигу в своем первом интервью. Очевидно, что стратегия развития заранее обсуждалась с руководством области и клуба. Давнее знакомство с Сергеем Александровичем позволяет утверждать: проект без перспективы его вряд ли бы заинтересовал, и роль обычного спасателя не для этого тренера, выводившего в элиту «Сатурн», «Уралан», «Луч-Энергию» и «Арсенал». Зимой состав «Ротора» ждут изменения, а пока Павлову предстоит опираться на внутренние резервы, делая акцент на тренировочную работу и умение мотивировать футболистов. Так что прервавшей в прошлом туре затяжную серию неудач «Томи» в субботу не позавидуешь.

НАЧНЕТ ЛИ «ТАМБОВ» НОВУЮ СЕРИЮ?

Упущенная домашняя победа в обрамлении поражений в Караваево и Тюмени серьезно пошатнули позиции «Тамбова», который еще недавно мог похвастаться стартовавшей еще в прошлом сезоне серией из одиннадцати домашних побед. И вот уже Андрей Талалаев публично упрекает своих подопечных, а также критикует соперников за сверхзакрытый футбол. Хотя, несмотря на занимаемое командой седьмое место, положение ее далеко не критическое. Идущий четвертым «Шинник» впереди всего на два очка, и есть пример «Оренбурга», который из середины таблицы за несколько туров совершил впечатляющий рывок в лидирующую группу.