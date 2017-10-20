«Енисей» показал, как поздравил Аленичева с 45-летием

Источник: РИА "Новости"

Сегодня специалисту исполняется 45 лет. С поздравлениями выступил директор «Енисея» Денис Рубцов, которого сопровождали две девушки.

После поздравительных слов Аленичев в шутку отодвинул Рубцова, так как он не видел одну из девушек, после чего директор клуба поставил главного тренера команды между двух представительниц женского пола. Также Аленичеву был подарен праздничный торт.

Будучи футболистом, Аленичев становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Тренерскую карьеру он начал в 2010 году, возглавив юношескую сборную России. Также Аленичев работал с тульским «Арсеналом» и «Спартаком».