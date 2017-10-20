Преодоление экватора. Превью тура

Источник: РИА "Новости"

Не буду писать про банальности, вроде экватора первенства, половины пройденного пути. Всё это правильно, и имеет место быть, но уверен, что все игроки и тренеры воспринимают этот тур, как просто точку на прямой ведущей к финишу. Интересующиеся статистикой люди, конечно, подобьют итоги первой половины турнира, и скажут что-нибудь такое, что в 4-х случаях из пяти в последних сезонах, команда, занимающая первое место по итогам первого круга, обязательно получает прямую путёвку в РФПЛ. Но более интересно то, что команда в этих же пяти последних сезонах, заканчивающая половину первенства на втором месте, все пять раз была обладателем одной из путёвок на повышение в классе. Похожая стабильность и на нижних ступеньках таблицы. За пять последних первенств от двух до трёх команд, находящихся в «зоне вылета» после первого круга, так там и оставались. Теперь вы можете представить, какая битва нас ожидает в 19 туре, чтобы или попасть или не попасть в эти статистические показатели. Есть и ещё один нюанс, который просто заставит находящиеся внизу команды, начиная от «Химок» и заканчивая «Факелом», играть на победу. Именно после 19 тура определятся 16 команд, которые примут участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Сами понимаете, что для клубов с малыми бюджетами это очень важно, возможность совместить соревновательную практику с тренировочной.

Взглянув на пары, образованные календарём в предстоящем туре, можно смело сказать, что поработать «локтями» соперникам придётся. Вот, например, в паре «Кубань» — «Крылья Советов», вроде разрыв в очках и местах между соперниками огромный, но кто может поручиться, что у самарцев всё будет в Краснодаре безоблачно. «Кубань» дома не проигрывает уже 3 тура подряд (правда, и не выигрывает, три ничьих). Не смог сладить с ней и «Енисей». А вот самарцы дважды подряд в гостях оступились, проиграв в Красноярске и Воронеже. После невзрачной домашней игры с «Лучом» игроки и тренеры много чего наслушались от своих фанатов, а Калешина, вдобавок, ещё и кока-колой облили. Уколол краснодарского наставника и Хорняк, за техническую оснащённость команды в виде 400 пасов назад. Снова переживать такое южане вряд ли захотят. «Крылья» соперник не простой. Большое количество потерянных ими очков просто заставит самарцев играть на победу. Вот как выражает настрой команды перед игрой в Краснодаре их сербский легионер Срджан Мияйлович: «У нас есть команда, в которой каждый знает, к чему стремится. А объединяет нас одна цель — возвращение в Премьер-лигу. Мы к этому идем и постараемся сделать для этого все. Нужно набирать очки и стараться побеждать в каждом матче».

И ещё одна пара, в которой соперники имеют разный запас очков — «Спартак-2» и «Тюмень». Москвичи находятся в турнирной таблице гораздо выше тюменцев, но как только вспомнишь, что в очередной раз играть дома (чуть не написал на родном стадионе), так вздрогнешь. Четыре последних матча в Москве столичный клуб закончил с нулём набранных очков. Тренер красно-белых Дмитрий Гунько объясняет случившееся тем, что происходит очень много перестановок в составе, игроки вынуждены играть не на своих позициях. Но сразу напрашивается вопрос: почему это не мешает в гостевых играх? Что, на выезд спартаковцы отправляются сыгранным составом? Нет, конечно. А вот его слова о том, что игроки проявляют или не проявляют индивидуальное мастерство и бойцовские качества гораздо ближе к истине. «Тюмень» после смены тренера вновь становится симпатичной командой. Однако, уверенный в своих силах на домашнем стадионе коллектив, становится каким-то инертным и робким в гостях. Свидетельством тому 3 поражения подряд. И всё же не удержусь, чтобы привести интересную статистику о личных встречах этих двух команд. Соперники провели между собой 5 встреч (включая одну игру на Кубок ФНЛ), так вот москвичи ещё ни разу не выигрывали, проиграв трижды.

Единственный матч тура, в котором победителя можно предсказать с очень большой долей вероятности, состоится в Оренбурге между местными «газовиками» и курским «Авангардом». Оренбуржцы, после прихода на тренерский мостик Федотова, дома очков ещё не теряли, играют в понятный им футбол, получают от него удовольствие и результат. В последнее время всё чаще команду сравнивают с «разогнавшимся катком», остановить который, практически, невозможно. Для этого требуются не менее слаженные действия со стороны соперника, которых мы у курян пока не видим, хотя и там сменился наставник. К тому же «Оренбург» не пропускает уже 4 игры подряд, а у «Авангарда» до сих пор так и не решены проблемы с завершением атак.

Матч тура состоится в Красноярске, где местные «львы» будут играть с ярославцами. Встречаются первая и четвёртая команда нашего первенства. Сибиряки в этом сезоне сильны своей атакой, но и волжане, хоть и добывают очки, играя от обороны, в атаке совсем не беззубы. Красноярцы единственная команда в лиге, которая на своём поле в этом сезоне очков ещё не теряла. В противовес можно отметить, что и «Шинник» на чужом поле не тушуется, выиграв 5 матчей из девяти. Интересно и противостояние новой тренерской волны Аленичев — Титов против старой школы Побегалова. Недавно в интервью Егор Титов сказал о своей команде следующее: «Енисей» — это точно вкусно. Интересно и нескучно. Нам уж точно. Команда всегда способна преподнести сюрприз. Я, думаю, что эти слова на данный момент применимы и к ярославской команде.

Откроется тур матчем во Владивостоке, где «Луч» будет принимать «Олимпиец». Не хочется повторяться о матче за 6 очков, но обстоятельства таковы, что оба коллективы просто вынуждены играть на победу, ведь только она, почти гарантированно, позволит любому из соперников вырваться из зоны вылета. Приморцы дома не выигрывали с 15 июля, а одними ничьими в себя болельщиков не влюбишь. В прошлом туре Хорняку удалось открыть свой с командой победный счёт в гостях, дальневосточная публика требует продолжения. Тяжело придётся в этой игре нижегородцам. Трудно без привычки разбудить свои эмоции в 8 утра по Москве.

«Тамбов» дома попытается вскрыть оборонительные редуты «Сибири», и доказать, что не только Талалаеву не нравится антифутбол, в который играют многие команды ФНЛ, выстраивая «кучу» транспортных средств перед своими воротами, но и его игрокам. И удачная игра «горожан» на своём поле им в этом в помощь.

Волгоградский «Ротор», после того, как вновь «упал» на дно турнирной таблицы, в домашней встрече с «Томью» попытается в очередной раз выполнить вторую часть команды — «отжался». Неуравновешенность сибиряков может сыграть волжанам «на руку». Однако с шашками наголо кидаться на томичей не стоит. Выучки у команды на ответный удар хватит. Да, наверное, и не станут. Не таков характер у нового главного тренера. Сергей Павлов хороший мотиватор и организатор. Посмотрим, каким он предстанет перед нами, новый «Ротор».

«Северо-западное дерби», в котором в Калининграде сойдутся «Балтика» и санкт-петербургское «Динамо» должно, наконец, поставить точку в вопросе: какая из команд больше «выскочка»? То ли это балтийцы, чудом спасшиеся по итогам прошлого сезона, и никак не могущие, или не желающие повзрослеть в нынешнем. То ли бело-голубая дружина Точилина, о которой очень хорошо сказал известный нападающий Олег Терёхин: «- И ведь динамовцы вверху по делу! Ворвались в ФНЛ свежим ветром — задач нет, ничто не давит, играют в свое удовольствие, поймав кураж. Быстренькие, озорные. С отличным вратарем — Генералов, считаю, сейчас лучший голкипер первенства. Притом, что многие ребята, как Рогов, последние сезоны выступали в ПФЛ, не особо, казалось, на что-то претендуя. Саша Точилин — молодец, собрал коллектив. Он и игрой четко управляет: варьирует тактикой, составом».

Ещё одна битва андердогов состоится в Воронеже. «Факел» будет стремиться отобрать очки у «Химок». Как не стремится наставник воронежцев Павел Гусев, а разжечь «огнеопасных» на постоянной основе ему не удаётся. Но уже если команда «вспыхивает», то ярко и запоминающее, как было в Калининграде и дома с «Крыльями Советов». Подмосковная команда в гостях не убедительна: результаты 2:5 в Оренбурге и 1:4 в Красноярске лучше всего об этом говорят.