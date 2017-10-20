Преодоление экватора. Превью тура
21-го октября пройдет очередной тур ФНЛ. Предлагаем превью тура.
21-го октября пройдет очередной тур ФНЛ. Предлагаем превью тура.
Не буду писать про банальности, вроде экватора первенства, половины пройденного пути. Всё это правильно, и имеет место быть, но уверен, что все игроки и тренеры воспринимают этот тур, как просто точку на прямой ведущей к финишу. Интересующиеся статистикой люди, конечно, подобьют итоги первой половины турнира, и скажут
Взглянув на пары, образованные календарём в предстоящем туре, можно смело сказать, что поработать «локтями» соперникам придётся. Вот, например, в паре «Кубань» — «Крылья Советов», вроде разрыв в очках и местах между соперниками огромный, но кто может поручиться, что у самарцев всё будет в Краснодаре безоблачно. «Кубань» дома не проигрывает уже 3 тура подряд (правда, и не выигрывает, три ничьих). Не смог сладить с ней и «Енисей». А вот самарцы дважды подряд в гостях оступились, проиграв в Красноярске и Воронеже. После невзрачной домашней игры с «Лучом» игроки и тренеры много чего наслушались от своих фанатов, а Калешина, вдобавок, ещё и
И ещё одна пара, в которой соперники имеют разный запас очков — «Спартак-2» и «Тюмень». Москвичи находятся в турнирной таблице гораздо выше тюменцев, но как только вспомнишь, что в очередной раз играть дома (чуть не написал на родном стадионе), так вздрогнешь. Четыре последних матча в Москве столичный клуб закончил с нулём набранных очков. Тренер
Единственный матч тура, в котором победителя можно предсказать с очень большой долей вероятности, состоится в Оренбурге между местными «газовиками» и курским «Авангардом». Оренбуржцы, после прихода на тренерский мостик Федотова, дома очков ещё не теряли, играют в понятный им футбол, получают от него удовольствие и результат. В последнее время всё чаще команду сравнивают с «разогнавшимся катком», остановить который, практически, невозможно. Для этого требуются не менее слаженные действия со стороны соперника, которых мы у курян пока не видим, хотя и там сменился наставник. К тому же «Оренбург» не пропускает уже 4 игры подряд, а у «Авангарда» до сих пор так и не решены проблемы с завершением атак.
Матч тура состоится в Красноярске, где местные «львы» будут играть с ярославцами. Встречаются первая и четвёртая команда нашего первенства. Сибиряки в этом сезоне сильны своей атакой, но и волжане, хоть и добывают очки, играя от обороны, в атаке совсем не беззубы. Красноярцы единственная команда в лиге, которая на своём поле в этом сезоне очков ещё не теряла. В противовес можно отметить, что и «Шинник» на чужом поле не тушуется, выиграв 5 матчей из девяти. Интересно и противостояние новой тренерской волны Аленичев — Титов против старой школы Побегалова. Недавно в интервью Егор Титов сказал о своей команде следующее: «Енисей» — это точно вкусно. Интересно и нескучно. Нам уж точно. Команда всегда способна преподнести сюрприз. Я, думаю, что эти слова на данный момент применимы и к ярославской команде.
Откроется тур матчем во Владивостоке, где «Луч» будет принимать «Олимпиец». Не хочется повторяться о матче за 6 очков, но обстоятельства таковы, что оба коллективы просто вынуждены играть на победу, ведь только она, почти гарантированно, позволит любому из соперников вырваться из зоны вылета. Приморцы дома не выигрывали с 15 июля, а одними ничьими в себя болельщиков не влюбишь. В прошлом туре Хорняку удалось открыть свой с командой победный счёт в гостях, дальневосточная публика требует продолжения. Тяжело придётся в этой игре нижегородцам. Трудно без привычки разбудить свои эмоции в 8 утра по Москве.
«Тамбов» дома попытается вскрыть оборонительные редуты «Сибири», и доказать, что не только Талалаеву не нравится антифутбол, в который играют многие команды ФНЛ, выстраивая «кучу» транспортных средств перед своими воротами, но и его игрокам. И удачная игра «горожан» на своём поле им в этом в помощь.
Волгоградский «Ротор», после того, как вновь «упал» на дно турнирной таблицы, в домашней встрече с «Томью» попытается в очередной раз выполнить вторую часть команды — «отжался». Неуравновешенность сибиряков может сыграть волжанам «на руку». Однако с шашками наголо кидаться на томичей не стоит. Выучки у команды на ответный удар хватит. Да, наверное, и не станут. Не таков характер у нового главного тренера. Сергей Павлов хороший мотиватор и организатор. Посмотрим, каким он предстанет перед нами, новый «Ротор».
«Северо-западное дерби», в котором в Калининграде сойдутся «Балтика» и
Ещё одна битва андердогов состоится в Воронеже. «Факел» будет стремиться отобрать очки у «Химок». Как не стремится наставник воронежцев Павел Гусев, а разжечь «огнеопасных» на постоянной основе ему не удаётся. Но уже если команда «вспыхивает», то ярко и запоминающее, как было в Калининграде и дома с «Крыльями Советов». Подмосковная команда в гостях не убедительна: результаты 2:5 в Оренбурге и 1:4 в Красноярске лучше всего об этом говорят.
«Зенит-2» будет сражаться с «Волгарём» Газзаева. Астраханцам на МСА «Петровский» приезжать не впервой. Уже в этом сезоне волжане тут здорово покуражились над динамовцами. У зенитовцев в составе две звезды — Генералов и Панюков, однако на поле между ними «дистанция огромного размера», которая требует заполнения своими лидерами. «Волгарь» только один раз в сезоне сыграл 0:0. Было это в самом первом туре. Думаю, что сухая ничья нам и в этом матче не грозит.