Итоги КДК РФС по 18-му туру ФНЛ
В cреду, 18 октября, в Доме футбола состоялось очередное заседание
В cреду, 18 октября, в Доме футбола состоялось очередное заседание
ФНЛ. 18-й тур.
«Химки» — «Зенит-2».
— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 2.23 Коммерческого регламента) — вынести ФК «Химки» г. Химки замечание.
— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Химки» г. Химки на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
«Тюмень» — «Зенит-2».
— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 18.17 Регламента Первенства) — вынести ФК «Тюмень» г. Тюмень замечание.
«Динамо-СПб» — «Спартак-2».
— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
«Авангард» — «Луч-Энергия».
— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток Хорняка Ж. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.
«Шинник» — «Балтика».
— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.1 Технического регламента) — оштрафовать ФК «Шинник» г. Ярославль на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.6.е Регламента Первенства) — оштрафовать ФК «Шинник» г. Ярославль на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Дисциплинарные нарушения футболистов.
— В соответствии с частью 2 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением — дисквалифицировать футболиста Чуперка В. Н. (ФК «Балтика» г. Калининград) на 3 (Три) матча Первенства России по футболу.