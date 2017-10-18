Итоги КДК РФС по 18-му туру ФНЛ

ФНЛ. 18-й тур.

«Химки» — «Зенит-2».

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 2.23 Коммерческого регламента) — вынести ФК «Химки» г. Химки замечание.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Химки» г. Химки на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Тюмень» — «Зенит-2».

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 18.17 Регламента Первенства) — вынести ФК «Тюмень» г. Тюмень замечание.

«Динамо-СПб» — «Спартак-2».

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Авангард» — «Луч-Энергия».

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток Хорняка Ж. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Шинник» — «Балтика».

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.1 Технического регламента) — оштрафовать ФК «Шинник» г. Ярославль на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.6.е Регламента Первенства) — оштрафовать ФК «Шинник» г. Ярославль на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Дисциплинарные нарушения футболистов.