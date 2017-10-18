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16:19 (мск), источник: ТАСС

Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК «Ротор-Волгоград»

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Пост главного тренера клуба «Ротор-Волгоград», занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), покинул Валерий Есипов, на эту должность назначен Сергей Павлов. Об этом на пресс-конференции в Волгограде объявил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Александр Глинянов.

«Гендиректором клуба и самим Есиповым было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Новым главным тренером команды назначен Сергей Павлов», — сказал председатель облспорткомитета.

Есипов на пресс-конференции не присутствовал. Новый тренер «Ротор-Волгограда» Павлов был немногословен: «Задача перед командой не только сохранить прописку, но и выйти в премьер-лигу. Иначе я бы не приходил работать».

Павлов ранее около 20 лет был тренером «Текстильщика» из Камышина, затем работал в ряде российских клубов, в том числе «Сатурне», «Уралане», «Торпедо», «Кубани», «Спартаке» (помощником главного тренера), в последнее время работал в Казахстане.

«Ротор-Волгоград» после 18 туров с 15 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, одержав лишь три победы. Следующий матч команда проведет 21 октября дома против «Томи».

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