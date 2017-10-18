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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Крыльев Советов» Чочиев может перейти в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев может продолжить карьеру в «Оренбурге».

Руководство оренбургского клуба хочет видеть футболиста в команде и готово сделать ему предложение.

Контракт Чочиева с «Крыльями Советов» заканчивается в декабре, поэтому уже в ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги 26-летний футболист сыграл в составе самарской команды 16 матчей и забил один гол.

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