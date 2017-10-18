Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Девять игроков не помогут своим командам в 19-м туре ФНЛ
В 18-м туре ФНЛ грубей всех была «Балтика»
В 18-м туре ФНЛ грубей всех была «Балтика»
«Факел».
Защитник Максим Осипенко получил четвертую желтую карточку.
«Оренбург».
Полузащитник Денис Попович получил четвертую желтую карточку.
«Олимпиец».
Полузащитник Тимур Аюпов собрал четыре желтых карточки.
«Кубань».
Полузащитник Никита Маляров собрал четыре желтых карточки.
«Балтика».
Защитник Виталий Каленкович и хавбек Александр Шешуков получили по четвертой желтой карточке.
Полузащитник Валерий Чуперка в матче 18-го тура получил прямую красную карточку.
«Луч-Энергия».
Полузащитник Семен Фомин получил четвертую желтую карточку.
«Волгарь».
Полузащитник Дмитрий Кабутов заработал четвертую желтую карточку.