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13:08 (мск), источник: Onedivision.ru

Девять игроков не помогут своим командам в 19-м туре ФНЛ

В 18-м туре ФНЛ грубей всех была «Балтика» из-за этого в последнем матче круга не сыграют сразу три ее игрока.

Источник: РИА "Новости"

«Факел».

Защитник Максим Осипенко получил четвертую желтую карточку.

«Оренбург».

Полузащитник Денис Попович получил четвертую желтую карточку.

«Олимпиец».

Полузащитник Тимур Аюпов собрал четыре желтых карточки.

«Кубань».

Полузащитник Никита Маляров собрал четыре желтых карточки.

«Балтика».

Защитник Виталий Каленкович и хавбек Александр Шешуков получили по четвертой желтой карточке.

Полузащитник Валерий Чуперка в матче 18-го тура получил прямую красную карточку.

«Луч-Энергия».

Полузащитник Семен Фомин получил четвертую желтую карточку.

«Волгарь».

Полузащитник Дмитрий Кабутов заработал четвертую желтую карточку.

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