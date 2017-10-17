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22:04 (мск), источник: Onedivision.ru

Валерий Есипов: Моя отставка? Скорее всего, так и будет

Руководство «Ротора» приняло решение расстаться с главным тренером команды Валерием Есиповым, несмотря на то, что в последнем туре первенства ФНЛ волгоградцы сыграли 1:1 в Самаре с одним из лидеров турнира — «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

— Разговор с руководством должен был состояться во вторник, но отложен, — приводит слова Есипова «Матч ТВ». — Наверное, все окончательно решится в среду. Моя отставка? Скорее всего, так и будет. Мне об этом скажут. Но, поймите, до официальной информации я не могу ничего комментировать.

— Странно, что решение принято именно сейчас, после того, как вы удачно сыграли в Самаре.

— Странного много чего… Позвоните в среду или четверг. Я все прокомментирую.

Напомним, что на данный момент волгоградский клуб занимает последнее место в таблице ФНЛ с 15 очками после 18 матчей. Главным претендентом на пост наставника «бело-синих» СМИ называют Сергея Павлова.

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