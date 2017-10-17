Валерий Есипов: Моя отставка? Скорее всего, так и будет

— Разговор с руководством должен был состояться во вторник, но отложен, — приводит слова Есипова «Матч ТВ». — Наверное, все окончательно решится в среду. Моя отставка? Скорее всего, так и будет. Мне об этом скажут. Но, поймите, до официальной информации я не могу ничего комментировать.