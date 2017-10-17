РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Мельгарехо

Источник: РИА "Новости"

Парагвайский футболист перешел из «Кубани» в «Спартак» весной 2016 года, подписав с «красно-белыми» четырехлетний контракт. После перехода в «Спартак» Мельгарехо обратился в палату РФС по разрешению споров относительно выплаты зарплаты в краснодарском клубе.

«Удовлетворить заявление Лоренсо Мельгарехо в отношении ФК “Кубань” о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать “Кубань” выплатить футболисту задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты зарплаты. Применить к ФК “Кубань” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении РФС.