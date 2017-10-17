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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Мельгарехо

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Кубани» регистрировать новых игроков из-за задолженности краснодарского клуба перед полузащитником московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, сообщается на сайте РФС.

Источник: РИА "Новости"

Парагвайский футболист перешел из «Кубани» в «Спартак» весной 2016 года, подписав с «красно-белыми» четырехлетний контракт. После перехода в «Спартак» Мельгарехо обратился в палату РФС по разрешению споров относительно выплаты зарплаты в краснодарском клубе.

«Удовлетворить заявление Лоренсо Мельгарехо в отношении ФК “Кубань” о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать “Кубань” выплатить футболисту задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты зарплаты. Применить к ФК “Кубань” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении РФС.

Также палата приняла решение оставить без рассмотрения требование Мельгарехо в отношении «Кубани» о выплате компенсации за неиспользованный отпуск.

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