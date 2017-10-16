Ю. Газзаев огласил состав сборной ФНЛ на матч со сборной итальянской Серии В
Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев назвал состав команды на предстоящий матч со сборной итальянской Серии В.
Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев назвал состав команды на предстоящий матч со сборной итальянской Серии В.
В список вошли 18 футболистов, представляющие девять клубов Футбольной национальной лиги. По договоренности с итальянской стороной в предстоящем матче могут принять участие футболисты не старше 1996 года рождения.
Вратари — Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Тюмень»);
защитники — Артём Сокол («Спартак-2»), Павел Маслов («Тюмень»), Павел Шакуро («Тюмень»), Константин Плиев («Волгарь»), Александр Лихачёв («Спартак-2»), Томас Рукас («Зенит-2»);
полузащитники — Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Данил Полубояринов («Спартак-2»), Владлен Бабаев («Волгарь»), Виталий Горулев («Зенит-2»), Данил Фомин («Олимпиец»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Андрей Мостовой («Химки»), Сергей Серченков («Оренбург»);
нападающие — Артём Юсупов («Тюмень»), Александр Соболев («Томь»).
Сразу пятеро футболистов из представленного Юрием Газзаевым списка в этом году выступали за молодёжную сборную России — Игорь Обухов, Александр Лихачёв, Павел Шакуро, Дмитрий Скопинцев и Данил Фомин.
Шестой по счёту международный товарищеский матч сборных ФНЛ и итальянской Серии В пройдёт 28 ноября в Порденоне (Италия). Начало — в 14:30 мск.