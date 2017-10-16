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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Ю. Газзаев огласил состав сборной ФНЛ на матч со сборной итальянской Серии В

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев назвал состав команды на предстоящий матч со сборной итальянской Серии В.

В список вошли 18 футболистов, представляющие девять клубов Футбольной национальной лиги. По договоренности с итальянской стороной в предстоящем матче могут принять участие футболисты не старше 1996 года рождения.

Вратари — Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Тюмень»);

защитники — Артём Сокол («Спартак-2»), Павел Маслов («Тюмень»), Павел Шакуро («Тюмень»), Константин Плиев («Волгарь»), Александр Лихачёв («Спартак-2»), Томас Рукас («Зенит-2»);

полузащитники — Владислав Пантелеев («Спартак-2»), Данил Полубояринов («Спартак-2»), Владлен Бабаев («Волгарь»), Виталий Горулев («Зенит-2»), Данил Фомин («Олимпиец»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Андрей Мостовой («Химки»), Сергей Серченков («Оренбург»);

нападающие — Артём Юсупов («Тюмень»), Александр Соболев («Томь»).

Сразу пятеро футболистов из представленного Юрием Газзаевым списка в этом году выступали за молодёжную сборную России — Игорь Обухов, Александр Лихачёв, Павел Шакуро, Дмитрий Скопинцев и Данил Фомин.

Шестой по счёту международный товарищеский матч сборных ФНЛ и итальянской Серии В пройдёт 28 ноября в Порденоне (Италия). Начало — в 14:30 мск.

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