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18:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» победил «Волгарь» в матче ФНЛ

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу красноярских футболистов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» победил астраханского соперника со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Забитыми мячами в составе «Енисея» отличились на 67-ой минуте Александр Кутьин и 89-ой Михаил Комков. Единственный гол в ворота красноярцев на 48-ой минуте забил футболист «Волгаря» Антон Григорьев.

Красноярский «Енисей» не проигрывает в чемпионате ФНЛ на протяжении 13 матчей.

На сегодняшний день он продолжает лидировать в турнирной таблице. На счету клуба — 44 очка. Астраханский «Волгарь» с 25 очками идет 10-м.

В следующем туре ФНЛ «Енисей» принимает ярославский «Шинник». Матч пройдет в субботу, 21 октября, начало в в 17.00 в манеже «Футбол-Арена Енисей». ​ Стоимость билетов разделена на шесть категорий и будет варьироваться от 50 до 500 рублей в зависимости от сектора. Старт продаж билетов на матч с «Шинником» стартует уже сегодня, 15 октября.

После матча с «Волгарем» автор победного гола Михаил Комков сказал, что посвящает забитый мяч дочери. «Было очень сложно, когда пропустили в начале второго тайма, потому что “Волгарь” — непростая команда с высокой мотивацией, сильным тренером. Хорошо, что сумели сравнять счет. После этого взвинтили темп, начали обострять, что привело к победе», — прокомментировал Комков матч с астраханским соперником.

Михаил Комков на днях во второй раз стал отцом.

Фото с портала футбольного клуба «Енисей».

Волгарь 1:2
Первый тайм: 0:0
Енисей
14.10.2017, 16:00 Зрители: 1200 основной раунд: 18-й тур Центральный
Главные тренеры
Юрий Газзаев Дмитрий Аленичев
Голы
48′ Антон Григорьев 23
48 Александр Кутьин 67′
10 Михаил Комков 89′
Составы
Дмитрий Терновский 16
Евгений Кирисов 2
Константин Плиев 3
Игорь Калинин 13
Антон Григорьев 23
83′ Дмитрий Кабутов 7
Андрей Бочков 8
Александр Болонин 20
72′ Алексей Бабырь 9
64′ Руслан Газзаев 10
Аслан Дышеков 33
68′ Роман Акбашев 70
Олег Шалаев 18
47 Михаил Филиппов
2 Валерий Кичин
39 Максим Васильев
44 Никита Чичерин
6 Азим Фатуллаев
21 Егор Иванов
55 Алексей Исаев
27 Павел Рожков 46′ 34′
10 Михаил Комков
7 Сердер Сердеров 57′
38 Артур Малоян
83 Александр Харитонов 57′
48 Александр Кутьин
9 Андрей Козлов 83′ 76′
90 Александр Ломакин
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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