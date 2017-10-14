«Енисей» победил «Волгарь» в матче ФНЛ

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» победил астраханского соперника со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Забитыми мячами в составе «Енисея» отличились на 67-ой минуте Александр Кутьин и 89-ой Михаил Комков. Единственный гол в ворота красноярцев на 48-ой минуте забил футболист «Волгаря» Антон Григорьев.

Красноярский «Енисей» не проигрывает в чемпионате ФНЛ на протяжении 13 матчей.

На сегодняшний день он продолжает лидировать в турнирной таблице. На счету клуба — 44 очка. Астраханский «Волгарь» с 25 очками идет 10-м.

В следующем туре ФНЛ «Енисей» принимает ярославский «Шинник». Матч пройдет в субботу, 21 октября, начало в в 17.00 в манеже «Футбол-Арена Енисей». ​ Стоимость билетов разделена на шесть категорий и будет варьироваться от 50 до 500 рублей в зависимости от сектора. Старт продаж билетов на матч с «Шинником» стартует уже сегодня, 15 октября.

После матча с «Волгарем» автор победного гола Михаил Комков сказал, что посвящает забитый мяч дочери. «Было очень сложно, когда пропустили в начале второго тайма, потому что “Волгарь” — непростая команда с высокой мотивацией, сильным тренером. Хорошо, что сумели сравнять счет. После этого взвинтили темп, начали обострять, что привело к победе», — прокомментировал Комков матч с астраханским соперником.