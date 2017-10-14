В Питере Нимели. Либерийский форвард спас «Спартак»
«Спартак-2» на последней минуте ушел от поражения в гостевом матче с петербургским «Динамо».
«Спартак-2» на последней минуте ушел от поражения в гостевом матче с петербургским «Динамо».
ФОНБЕТ — ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 18-й тур.
ДИНАМО СПб — СПАРТАК-2 — 2:2 (1:0)
Голы: Юрганов, 40 (1:0). Ломовицкий, 63 (1:1). Песегов, 88 (2:1). Нимели, 89 (2:2).
«Динамо» (Санкт-Петербург): Генералов, Житников, Бабенков, Бычков, Юрганов, Рогов (Козлов, 60), Песегов, Цвейба, Кулишев (Костин, 90+1), Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75).
«Спартак-2» (Москва): Терешкин, Хомуха, Лихачев, Мамин, Красильниченко, Сокол, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Самбу, Сакала.
Предупреждения: Цвейба, 77. Козлов, 82.
Судья: Борисов (Самара).
14 октября.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
НЕ
В последний раз «Спартак» приезжал в Петербург в середине сентября на матч с «Тосно». Тогда болельщики
Самая яркая картинка того визита
Перед матчем петербургского «Динамо» и «Спартака-2» я специально пошел к тому рекламному модулю — посмотреть, как там дела у Кокорина с картинки. Вот только место футболиста заняла модель из рекламы косметики. Болельщики
БИЛЕТЫ НА «ЗЕНИТ».
Перед кассами «Петровского» выстроилась небольшая очередь за билетами на… «Зенит». Вернее, за абонементами —
Билеты на «Динамо»
СВОЙ
Малая арена «Петровского» — совсем не тот стадион, атмосферой которого можно гордиться. Даже арена в Новгороде, где динамовцы играли на старте сезона, выглядит внушительнее. Но трястись несколько часов на автобусе по дороге на домашний матч — сомнительное удовольствие, поэтому команда Александра Точилина с удовольствием вернулась на «Петровский».
Тем более что
Рядом расположился уголок с гримом, где каждому желающему были готовы нарисовать литеру «Д» на щеке. Правда, желающих набралось немного — человек пять.
«Динамо» организовало даже точку с бесплатным горячим чаем, который разливали в стаканчики с эмблемой клуба. И потешались над спартаковцами, которые пришли погреться:
— Каково пить из
СОЛОВЬЕВ НА ТРИБУНЕ.
Для «Динамо» матч со «Спартаком-2» превратился в сверхпринципиальное событие. И дело тут не в клубном противостоянии или соревновании Петербурга с Москвой. Просто
В состав на матч с дублем «Спартака-2» попали главные герои кубковой победы над «Зенитом» — Кулишев и Барсов, а вот Ивана Соловьева в заявке на оказалось. У полузащитника случился рецидив травмы колена, и ему пришлось наблюдать за ходом матча с трибуны.
Несмотря на всю принципиальность матча, в первые полчаса соперники выдали невероятно скучное зрелище, но потом зажгли по полной программе. Разбудил всех
А в самой концовке интрига дошла до кипения — за три минуты до конца основного времени Песегов снова вывел «Динамо» вперед, но едва ли не в следующей атаке Нимели замкнул прострел и принес «Спартаку-2» ничью.