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17:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Питере Нимели. Либерийский форвард спас «Спартак»

«Спартак-2» на последней минуте ушел от поражения в гостевом матче с петербургским «Динамо».

Источник: Спорт-Экспресс

ФОНБЕТ — ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 18-й тур.

ДИНАМО СПб — СПАРТАК-2 — 2:2 (1:0)
Голы: Юрганов, 40 (1:0). Ломовицкий, 63 (1:1). Песегов, 88 (2:1). Нимели, 89 (2:2).

«Динамо» (Санкт-Петербург): Генералов, Житников, Бабенков, Бычков, Юрганов, Рогов (Козлов, 60), Песегов, Цвейба, Кулишев (Костин, 90+1), Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75).

«Спартак-2» (Москва): Терешкин, Хомуха, Лихачев, Мамин, Красильниченко, Сокол, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Самбу, Сакала.

Предупреждения: Цвейба, 77. Козлов, 82.
Судья: Борисов (Самара).
14 октября. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

НЕ КРАСНО-БЕЛЫЕ, А ЧЕРНО-БЕЛЫЕ.

В последний раз «Спартак» приезжал в Петербург в середине сентября на матч с «Тосно». Тогда болельщики красно-белых забили весь гостевой сектор и стали настоящими хозяевами «Петровского». По крайней мере, в плане голосовой поддержки.

Самая яркая картинка того визита красно-белых — наглухо залепленный стикерами рекламный баннер с изображением Александра Кокорина. Потом все наклейки каким-то чудом содрали и вернули наглядную зенитовскую агитацию к первоначальному виду.

Перед матчем петербургского «Динамо» и «Спартака-2» я специально пошел к тому рекламному модулю — посмотреть, как там дела у Кокорина с картинки. Вот только место футболиста заняла модель из рекламы косметики. Болельщики красно-белых ее вниманием обошли, а вот невесть откуда взявшиеся в Петербурге торпедовцы один стикер налепили. Аккуратно, в уголке.

БИЛЕТЫ НА «ЗЕНИТ».

Перед кассами «Петровского» выстроилась небольшая очередь за билетами на… «Зенит». Вернее, за абонементами — сине-бело-голубые недавно запустили в продажу вторую часть сезонок — на второй круг. В соседних окошках предлагали билеты на баскетбол и Лигу УЕФА. Так почему-то кассиры назвали Лигу Европы. Ностальгия по большим победам весны и лета-2008?

Билеты на «Динамо» почему-то продавали в камере хранения, и очередь туда тоже была вполне приличной. Несмотря на то, что сходить на матч ФНЛ сейчас в Петербурге не намного дешевле, чем на игру «Зенита» в премьер-лиге. Динамовские билеты стоят от 150 до 250 рублей, а самый бюджетный поход на стадион «Санкт-Петербург» обойдется в две сотни. Необязательно нового образца.

СВОЙ ФАН-ПРОМЕНАД.

Малая арена «Петровского» — совсем не тот стадион, атмосферой которого можно гордиться. Даже арена в Новгороде, где динамовцы играли на старте сезона, выглядит внушительнее. Но трястись несколько часов на автобусе по дороге на домашний матч — сомнительное удовольствие, поэтому команда Александра Точилина с удовольствием вернулась на «Петровский».

Тем более что бело-голубые сделали все, чтобы арена стала чуть более уютной. Прямо у входа разбили палатки с атрибутикой, программками и даже клубным журналом со смешным названием.

Рядом расположился уголок с гримом, где каждому желающему были готовы нарисовать литеру «Д» на щеке. Правда, желающих набралось немного — человек пять.

«Динамо» организовало даже точку с бесплатным горячим чаем, который разливали в стаканчики с эмблемой клуба. И потешались над спартаковцами, которые пришли погреться:

— Каково пить из бело-голубой чашки?

СОЛОВЬЕВ НА ТРИБУНЕ.

Для «Динамо» матч со «Спартаком-2» превратился в сверхпринципиальное событие. И дело тут не в клубном противостоянии или соревновании Петербурга с Москвой. Просто бело-голубые впервые в сезоне выдали серию из трех матчей без побед и скатились на четвертое место.

В состав на матч с дублем «Спартака-2» попали главные герои кубковой победы над «Зенитом» — Кулишев и Барсов, а вот Ивана Соловьева в заявке на оказалось. У полузащитника случился рецидив травмы колена, и ему пришлось наблюдать за ходом матча с трибуны.

Несмотря на всю принципиальность матча, в первые полчаса соперники выдали невероятно скучное зрелище, но потом зажгли по полной программе. Разбудил всех Цвейба-младший. Сыну игрока четырех сборных — СССР, СНГ, Украины и России — сбросили мяч после подачи углового, но динамовец с линии вратарской пробил в небеса. «Спартак-2» моментально ответил острой контратакой с ударом Полубояринова в штангу. А потом дошло и до голов. «Динамо» со второй попытки забило с углового — постарался Юрганов. Красно-белые сравняли уже во втором тайме — после классного прохода Ломовицкого.

А в самой концовке интрига дошла до кипения — за три минуты до конца основного времени Песегов снова вывел «Динамо» вперед, но едва ли не в следующей атаке Нимели замкнул прострел и принес «Спартаку-2» ничью.

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