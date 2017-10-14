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12:16 (мск), источник: Onedivision.ru

Игроки «Крыльев» и «Ротора» выйдут на поле в траурных повязках

Сегодня утром в преддверии матча 18-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Ротор-Волгоград» состоялось традиционное предматчевое совещание.

Источник: РИА "Новости"

На нем команды представили форму, в которой «Крылья» и «Ротор» в 15:00 выйдут на поле «Металлурга».

Самарцы сыграют в сине-белых полосатых футболках (свитер вратаря зеленого цвета), волгоградцы проведут матч в белой форме (комплект голкипера оранжевого цвета). Обе команды выйдут на поле в черных траурных повязках, а все игры тура начнутся с минуты молчания в память о скоропостижно ушедшем из жизни Констанине Сарсания.

В перерыве игры пройдет церемония чествования команды Центра Подготовки Футболистов «Крыльев Советов» 2002 года рождения, которая стала победителем Первенства России зоны «Приволжье» и вышла в финальную часть.

На игру прибудет до 150 болельщиков из Волгограда. За два часа до матча состоится товарищеская игра самарских и волгоградских болельщиков на мини-поле за клубным магазином.

Ротор-Волгоград
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