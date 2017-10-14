Игроки «Крыльев» и «Ротора» выйдут на поле в траурных повязках

Источник: РИА "Новости"

На нем команды представили форму, в которой «Крылья» и «Ротор» в 15:00 выйдут на поле «Металлурга».

Самарцы сыграют в сине-белых полосатых футболках (свитер вратаря зеленого цвета), волгоградцы проведут матч в белой форме (комплект голкипера оранжевого цвета). Обе команды выйдут на поле в черных траурных повязках, а все игры тура начнутся с минуты молчания в память о скоропостижно ушедшем из жизни Констанине Сарсания.

В перерыве игры пройдет церемония чествования команды Центра Подготовки Футболистов «Крыльев Советов» 2002 года рождения, которая стала победителем Первенства России зоны «Приволжье» и вышла в финальную часть.