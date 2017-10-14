Игроки «Крыльев» и «Ротора» выйдут на поле в траурных повязках
Сегодня утром в преддверии матча 18-го тура
Сегодня утром в преддверии матча 18-го тура
На нем команды представили форму, в которой «Крылья» и «Ротор» в 15:00 выйдут на поле «Металлурга».
Самарцы сыграют в
В перерыве игры пройдет церемония чествования команды Центра Подготовки Футболистов «Крыльев Советов» 2002 года рождения, которая стала победителем Первенства России зоны «Приволжье» и вышла в финальную часть.
На игру прибудет до 150 болельщиков из Волгограда. За два часа до матча состоится товарищеская игра самарских и волгоградских болельщиков на