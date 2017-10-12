Спрос на абонементы ФК «Балтика» вырос на 800%

Источник: Клопс.ru

В новом сезоне для болельщиков «Балтики» стали продавать не традиционные абонементы, а клубные карты. С июня 2017 года, помимо посещения матчей, болельщики получили возможность по этим картам получать скидки в различных магазинах и кафе. Это дополнительно простимулировало продажи.

Увеличению спроса на клубные карты поспособствовали и положительные результаты футболистов. В минувшем сезоне «Балтика» на финишной прямой смогла выполнить очень сложную задачу и сохранила прописку в ФНЛ, а старт чемпионата 2017/18 и вовсе был лучшим за последние 22 года. В итоге, несмотря на несколько неудачных матчей в августе и сентябре, «Балтика» по-прежнему претендует на место в первой четвёрке, дающее право побороться за выход в Премьер-лигу российского футбола.

Впервые в клубной заявке оказались сразу 11 местных воспитанников, а три игрока выступают за различные сборные России и Таджикистана.

Согласно отчёту команды, за два «трансферных окна» из клубного бюджета не было потрачено ни копейки на приобретения новых футболистов. Все перешедшие в «Балтику» спортсмены являлись свободными агентами или их арендовали.